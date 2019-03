El verdadero motivo de la enemistad entre Alejandra Rubio y Anita Matamoros

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, se sinceró este martes respondiendo a las preguntas más incómodas que le hacen sus seguidores en las redes sociales. En la nueva entrega de Black Sheep, su canal en Mtmad, Alejandra contestó a algunas de las cuestiones y rumores que todos los días recibe a través de su Instagram. Más sincera que nunca, la nieta de María Teresa Campos explica en su nuevo vídeo los verdaderos motivos que la llevaron a distanciarse de una de sus grandes amigas, Anita Matamoros, hija de Makoke y Kiko Matamoros. Eran uña y carne hasta que, de repente, se esfumó la amistad y ninguna de ellas dio explicaciones sobre ello.

"Nos enfadamos. Me invitó a su cumpleaños. Yo estaba en Málaga y escuché a quien no tenía que escuchar y le dije que no iba. Le sentó muy mal", cuenta en el vídeo la benjamina de las Campos. "La gente me comía la cabeza básicamente y porque escuché a gente que no tenía que escuchar, le dije que no iba y, obviamente, a ella le sentó muy mal porque hemos sido como hermanas toda la vida y entonces a mí se me fue la perola y le solté cosas que no tenía por qué decirle. A partir de ahí, nuestra relación se enfrió muchísimo y, a día de hoy, nos queremos muchísimo, yo adoro a Anita, todo el mundo lo sabe, pero no tenemos esa relación tan estrecha. Que me arrepiento muchísimo, de verdad, muchísimo, pero las cosas pasan y no se puede hacer nada ".

Muy a su pesar, la amistad que durante años mantuvo con Anita es hoy en día irrecuperable. Aunque se arrepiente y se siente mal por lo que pasó, sabe que ya no hay marcha atrás. "Me arrepiento de muchas cosas porque yo suelto veneno por la boca cuando me enfado, se me va el cable y suelto lo primero que se me pasa. Una persona a la que le hice mucho daño así por la cara porque se me cruzó el cable, y muchos me habéis preguntado por qué ya no sois amigas. Sí somos amigas pero ya no esa unión porque ya no puede ser porque somos muy diferentes". Con este testimonio pretende dar por zanjados los rumores sobre su enemistad, aunque habrá que esperar a conocer el testimonio de Anita Matamoros que, de momento, continúa con su vida y estudios en Milán ajena a las polémicas familiares que la rodean.