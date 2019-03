Jesús Calleja, evacuado en helicóptero tras un aparatoso accidente

El presentador Jesús Calleja tuvo que ser evacuado de urgencia a un centro hospitalario este martes tras sufrir un accidente de bicicleta mientras entrenaba en León. Ante las lesiones sufridas y debido a la zona en la que se encontraba tuvo que ser trasladado en helicóptero, según informa el digital Leonoticias. El suceso se produjo poco antes de las 14:00 horas cuando el aventurero realizaba junto a otra persona, una ruta en bicicleta.

Aunque previsiblemente este accidente podría provocar un cambio de planes en el rodaje de Planeta Calleja, que se encuentra en fase de grabación de su próxima temporada, parece que finalmente no será así y las grabaciones seguirán la agenda prevista. Hace unos días, Calleja había vuelto de Sicilia después de grabar un episodio junto a Malena Alterio. Así mismo, el aventurero se convirtió en muy pocos minutos en trending topic en Twitter, que se llenó de mensajes emotivos donde le desearon una rápida recuperación y muchos ánimos.

En su última publicación de Instagram antes de la aparatosa caída, el leonés compartió una instantánea de las hoces del Río Duratón, junto al mensaje: "Llega el buen tiempo y no hay disculpa para no hacer planes. Os voy a recomendar de vez en cuando lugares que me gustan mucho, con diferentes planes. Hoy os propongo las Hoces del Río Duratón. Desde chaval paso por ahí todos los años, antes escalaba mucho por esa zona", escribió.

Horas después, Jesús Calleja habló con Paz Padilla en Sálvame, donde dio todos los detalles sobre su accidente y posterior evacuación: "Fue en helicóptero porque estaba en un sitio donde o me hacía 12 kilómetros andando o venía un helicóptero", relató el presentador. También, aseguró que todo ha quedado en una fractura de clavícula sin complicaciones y que espera volver muy pronto al trabajo.

Después, volvió a Instagram para subir un vídeo en el que explicó lo ocurrido: "Hola amigos, ya en casa después del percance. Como era la semana de las clavículas pues me ha tocado la rotura!. Estoy acostumbrado a estas cosas, y como tengo el umbral del dolor alto, no se alterará mi agenda, la semana próxima viajo de nuevo a rodar Planeta Calleja. Quiero dar las gracias al 112 y a la seguridad social, os aseguro que no existe un país en el mundo que funcione tan bien, un orgullo vivir en este país! y puedo comparar que he visto algo de mundo. Gracias a todos amigos!", escribió.