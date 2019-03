La polémica insinuación de Pilar Eyre sobre Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Paloma Barrientos, Emilia Landaluce y Carlos Pérez Gimeno para comentar todos los temas de la actualidad social, incluyendo las líneas escritas en Lecturas por Pilar Eyre, en las que la periodista deja caer que Cayetana Álvarez de Toledo y el periodista Arcadi Espada podrían mantener un romance.

"Los veo tomando una copa en un bar de moda de Madrid, en la zona de Chamberí", comienza la columna semanal de Eyre en la citada publicación, en la que insinúa algo más que una amistad. "Están solos, pero no se esconden aunque ambos son famosos. Se miran con complicidad, sus manos se rozan... Pregunto a mis amigos de la capital, sonríen, se alzan de hombros, nadie responde, nadie quiere contestar", escribe una provocadora Pilar Eyre, que tira la piedra y esconde la mano.

Unas semanas después, la periodista se los vuelve a encontrar, "solos también", en un restaurante del mismo barrio. "Comen y charlan sin cesar. ¿De literatura, de la vida? ¿Él le está enseñando algunas palabras en catalán? ¿T'estimo (te quiero), por ejemplo? ¡Ojo, que yo no sé nada". Cayetana Álvarez de Toledo, recientemente divorciada, y Arcadi Espada, casado y con dos hijos.

La crónica rosa de esRadio abundó en la ambigüedad del texto pergeñado por Eyre. "Apunto y no disparo, pero disparo. No lo hace ella pero lo sugiere", opinó Federico Jiménez Losantos sobre el escrito de la periodista. Emilia Landaluce sugirió que en estos casos hay que comprobar los datos, y también de que pese a publicarlo, a la vez "ella es consciente de que no lo da como noticia".

No obstante, el titular "Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada tienen una relación" podría ser producto de un cambio editorial o bien de esa premeditada ambigüedad, señaló a su vez la periodista Paloma Barrientos. En todo caso, lo que es seguro es que el asunto ha tenido repercusión en corrillos periodísticos y políticos, que era quizá lo que se pretendía.