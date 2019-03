Eva González actuó de madrina de la nueva campaña de publicidad de Cortefiel de la que es la protagonista. La presentadora está encantada con su hijo y según comentó, tanto ella como Cayetano están disfrutando del pequeño todo lo que pueden. "Gatea a la velocidad del rayo, es muy bueno, y tanto su padre como yo estamos felices. A Cayetano se le da un poco peor darle de comer, pero no hay problema porque lo hago yo, por lo demás los dos hacemos de todo, como tiene que ser. Todo es responsabilidad de ambos. Ahora ya podemos descansar mejor que antes, hay noches que duerme de un tirón".

Al preguntarle sobre Lucia, la hija de Blanca Romero a la que Cayetano le dio sus apellidos, y sin querer entrar en detalles de cómo está la relación, Eva tan solo se limitó a decir. "Lucía no ejerce de canguro porque trabaja". Y como buena esposa de torero, cambió de tercio. Lo mismo hizo cuando le preguntamos qué opinaba de la relación entre Marc Márquez y Lucía. "He escuchado pero algo pero no me entero de nada", dijo, evitando hablar del tema.

Por el momento no se plantea el aumentar la familia. "No tengo tiempo de nada, trabajo mucho, ahora estoy encantada con el nuevo programa, y al ser directo, y es mucho más emocionante que un grabado. Además me encanta la música, lo disfruto mucho. De MasterChef sé que ha funcionado muy bien el primer programa que han hecho, y de verdad que me alegro mucho. Nos llevamos muy bien, hemos pasado muchas cosas juntos, y nos tenemos mucho cariño. El comentario de Pepe, cuando dijo que no me echaban de menos, me lo tomo a risa, porque hay que conocerle, sin ir más lejos ayer hablé con él por teléfono, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Hay unos lazos de amistad muy grandes", así lo contó.

Con el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Todavía no tienen pensado cuando celebraran el bautizo del pequeño Cayetano. "En cuanto tengamos tiempo lo haremos, queremos pasar un día agradable con la familia y amigos, pero como tardemos mucho, el niño va a ir andando y él solo se va a echar el agua por la cabeza", comentó entre risas.

La modelo, al preguntarle por ese rumor que corre en torno a que no se lleva bien con su cuñada Lourdes Montes, cambió su gesto de manera radical. "Eso es una barbaridad. Sé perfectamente dónde está la verdad, tenemos una buena relación. Es más, nos reímos de ello y hacemos bromas, y decimos 'tú eres Megan Markle y yo Kate Middleton'. Los niños se conocen, y yo por supuesto que conozco a Curro, lo hice en cuando tuve una semana libre, Cayetano si le conoció antes que yo". Respecto a sus otros cuñados, Kiko Rivera, e Irene Rosales, tampoco tiempo de verles en GH. "Ojalá ganen pero no lo veo, si tengo tiempo veo alguna serie y poco más". Si el trabajo se lo permite, la Semana Santa les gustaría pasarla en Sevilla, pero todavía no está decidido.