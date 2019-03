Tajante respuesta de Alba Carrillo a Courtois tras su entrevista con De la Morena: "Vigila tu pito"

La relación de Alba Carrillo y Thibaut Courtois llegó tan rápido como se fue. La colaboradora de televisión y el portero del Real Madrid tuvieron varias citas y parecían muy felices conociéndose hasta que su historia saltó a las páginas del corazón, coincidiendo con los malos resultados del equipo blanco. Alba recibió durante días insultos de seguidores madridistas en redes sociales que la consideraban culpable del mal estado del portero. Él incluso renegó de ella al verse superado por la situación: "Ni somos novios ni lo vamos a ser".

El último 'feo' de Courtois tuvo lugar el miércoles en una entrevista con José Ramón de la Morena en El transistor de Onda Cero, quien se refirió a Alba como "señorita, señora o lo que sea". "Esas cosas se quedan hoy en día en internet y cuando los niños crezcan podrán verlo. [Los comentarios] han hecho daño aunque eso ya es pasado, yo estoy concentrado en el fútbol", dijo el portero cuando le preguntaron cómo se sintió al verse en la prensa del corazón y la posterior repercusión. "A ella le vino cojonudo, le vino fenomenal, pero a ti te perjudica", aseguró el periodista deportivo. "Es una pena. Hay que tener más cuidado porque tengo dos hijos y no es agradable para ellos si algún día lo ven".

A Alba no le sentó nada bien el intercambio de opiniones entre periodista y futbolista y contestó muy enfadada en Ya es mediodía, programa donde colabora. "Si tienes dos hijos, vigila tu pito porque no te lo voy a tener que vigilar yo", dijo dirigiéndose a Courtois. Para De la Morena también tuvo: "Como eres amigos de todos mis 'ex', vienes a darme. Yo soy señora, no señorita, porque a mí no me paga un futbolista una casa con servicio y con bolsos. Quien se quiera dar por aludida, que se dé", aseguró refiriéndose, al parecer, a Marta Domínguez, exnovia y madre de los hijos de Courtois.

"Muy feo, señor Courtois. Yo te he estado defendiendo y has tenido muy poca vergüenza. Lo que tendrías que haber dicho 'esa señora es una puñetera señora con mayúsculas y yo la he vapuleado'. Y por cierto, no te estás concentrando en el fútbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de Dios es Cristo", sentenció.