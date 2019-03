La lujosa nueva etapa vital que María Teresa Campos tiene a punto

Con muchas ganas de estrenar su nueva casa, María Teresa Campos aprovechó la compañía de su hija Carmen Borrego para mostrarle algunos de los detalles del que será su nuevo hogar. Madre e hija disfrutaron de las vistas desde una de las terrazas de la casa, sin ocultarse de los fotógrafos.

Por sus 350 metros cuadrados construidos, María Teresa y Edmundo pagarán 4.700 euros al mes. La propiedad consta de cinco dormitorios, tres baños, varias terrazas y balcones con un sótano perfectamente equipado.

Todo un lujo de domicilio que María Teresa y su pareja están deseando estrenar. Enfrascados en la mudanza al que será su nuevo hogar, la presentadora y el cómico chileno han decido subastar alguno de los valiosos muebles de la Campos.

Por su parte, Carmen Borrego se encuentra recuperándose de la nueva operación de cuello a la que se sometió recientemente. La pequeña del clan tuvo que pasar de nuevo por el quirófano debido a un descolgamiento de su papada, un suceso provocado por la mala racha familiar que ha vivido.

"Ha tenido que retocárselo porque ella se dedicó a su hermana, cuando se hizo eso, su hermana se operó después, inmediatamente, y no sabíamos que iba a ser tan duro lo de Terelu, entonces se dedicó lógicamente a eso y ahora se lo ha hecho otra vez porque no se había hecho los drenajes ni las cosas, contarlo para que lo sepáis bien, que no son las cosas que inventan unos y otros y demás, y ya está. Ahora ya se lo han vuelto a hacer para drenarle todo y dejarle fenomenal".