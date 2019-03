Mila Ximénez estalla contra la hipocresía de Terelu Campos

Mila Ximénez arremetió contra el Clan Campos el miércoles por la tarde desde Sálvame. Parece que la relación con las hijas de María Teresa Campos vuelve a no ser del todo buena, y es que como bien sabemos, la exmujer de Santana tiene un temperamento muy fuerte y a la mínima estalla. La relación entre ella y Terelu Campos siempre ha pasado por altos y bajos, han protagonizado los peores enfrentamientos en el programa pero luego han sabido reconciliarse y demostrar en público su amistad. Ahora parece que la guerra ha vuelto y no sabemos si para quedarse, porque la periodista está muy cansada del 'ocultismo' que existe en la familia Campos.

Desde hace unas semanas, hemos podido observar la tensión que hay entre Terelu Campos y Mila Ximénez por culpa de los vídeos que Alejandra Rubio sube cada semana a Mtmad. La hija de María Teresa Campos juró y perjuró que su hija no se dedicaría a la televisión pero lo cierto es que demasiadas cosas está haciendo de forma mediática. Ahora, la colaboradora de Sálvame se ha tenido que comer sus palabras porque su hija tiene un canal personal en Mtmad donde sube vídeos todas las semanas para sus seguidores. Además, dichos vídeos son puestos en Sálvame para que se comenten entre los colaboradores por las tardes.

Mila Ximénez ha afirmado que: "Sois una familia mediática y Alejandra ha seguido los pasos vuestros". Y es que la periodista ha confesado que: "El otro día, Terelu en directo me dijo 'te pido por favor, como amiga, que no menciones a mi madre'. Mila no entiende que Terelu Campos le pidiese que no nombrase a su madre cuando su hija Alejandra ha hecho un vídeo en la casa de abuela, con su abuela y pidiendo por favor que le den un programa para que vuelva a la televisión. Y además, su hermana Carmen Borrego también hable de ella y diga que ha sufrido por los comentarios y las imitaciones que se han llevado a cabo en el plató de Sálvame en los días en los que no ha estado por su operación de papada.

La exmujer del tenista se alteró cada vez más y preguntó a cámara: "¿Se menciona a mamá o no se menciona? Estoy muy tranquila, me conozco el negocio". Además, en la última entrevista que le hizo a Carmen Borrego, tomó una decisión públicamente y aseguró que ya no haría más entrevistas a nadie del clan Campos para evitar problemas con ellas: "Me cuesta mucho mantener una relación sala con ellas, esta entrevista no se me ha ofrecido pero yo tampoco hubiera querido hacerla". Tendremos que esperar a que esté Terelu Campos en el programa para que pueda responder a la colaboradora.