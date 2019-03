Olvido Hormigos desvela sus planes fuera de la televisión

Olvido Hormigos, la concejala más mediática de España, lleva un año sin acudir a Telecinco, la cadena que le dio una carrera televisiva tras la filtración de su vídeo erótico. La de Los Yébenes participó en GH VIP como concursante y defensora, en Ven a cenar conmigo... Gourmet Edition, Mujeres y hombres y viceversa, Sálvame, El programa de Ana Rosa... Ahora, siete años después de su primera aparición televisiva, Olvido anuncia que lo deja todo.

El programa Sálvame se puso en contacto con ella y lo confirmó. "Tengo una carrera y la quiero aprovechar. Alejarme del tema de la televisión porque creo que no me conviene para lo que quiero hacer. Trabajando como maestra... mi historia televisiva no es muy recomendable. Me quiero alejar del todo para que se olviden. Me imagino que con el tiempo sí se consigue. Quiero presentarme a las oposiciones y que mi imagen vuelva a ser la de antes".

Además de trabajar como concejala en Los Yébenes, Hormigos tiene la carrera de Magisterio y ha contado en alguna ocasión que ha tenido problemas a la hora de encontrar trabajo en colegios por su fama. Su decisión es tan firme, que también rompió con Toño Sanchís, su representante, quien tampoco tiene muy buena fama. "No sacamos ni él ni yo. Le dije 'yo ya no quiero saber nada de la televisión', aunque tampoco es que me llamen de nada". Entonces, ¿no acude a Telecinco porque no recibe llamadas o porque en realidad no quiere?

Batalla judicial con Lequio

Hace apenas dos días salió a la luz que Alessandro Lequio ha ganado la batalla judicial contra Olvido Hormigos, después de que la concejala contase sus supuestas relaciones íntimas. La juez dictó sentencia y el resultado ha sido favorable para el colaborador. La sentencia considera que Olvido Hormigos ha realizado una intromisión ilegítima contra la intimidad tanto del italiano como de su esposa, María Palacios. Por lo tanto, la expolítica tendrá que abonar sus honorarios a la defensa de Lequio y Palacios, ya que ha sido condenada en costas por el Tribunal de Primera Instancia de Alcobendas.

Además, ha sido condenada a indemnizar a Alessandro y su mujer con 60.000 euros. Un enorme golpe para Olvido, que tiene el plazo de 20 días para recurrir la sentencia, publica Europa Press. Lequio negó las informaciones vertidas por Olvido Hormigos en varias ocasiones, sin embargo no sirvió para que esta dejase de hablar, contando su versión sobre los supuestos encuentros sexuales tanto en televisión como en revistas.