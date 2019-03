El equipo de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico también se ha trasladado este viernes a Tomares, uno los municipios más prósperos de Sevilla y Andalucía, para ofrecer toda la actualidad del la prensa del corazón desde el auditorio Rafael de León de Tomares, en el que no ha quedado ni un asiento libre. Allí han recibido a Carmen Tello, esposa de Curro Romero, que se sentó junto a Beatriz Cortázar, Alaska, Isabel González y Federico Jiménez Losantos para repasar los momentos más destacados de su matrimonio con el torero y la pasión que su marido aún sigue generando a pesar de llevar más de 20 años retirado.

Aunque su salud se ha visto afectada en los últimos años, Tello asegura que su marido sigue siendo una persona muy activa: "No anda demasiado y no tiene la fuerza en las piernas que tenía antes. Lo llaman de todos lados y yo no sé decir que no. Se queja porque dice que siempre le llevo a todos lados", bromeó. La gran amiga de la duquesa de Alba destacó la reacción que sigue teniendo la gente joven cuando se encuentra con su marido aunque se retiró hace dos décadas: "Ves niños de 8 o 9 años que nunca lo han visto torear, pero de oír a los abuelos y vienen con mucho respeto a pedirles fotos y autógrafos. Es auténtica pasión lo que hay por él.

Federico Jiménez Losantos destacó la figura de Curro: "Eran toreros de verdad". "Ir a los toros era un placer porque no se iba a sufrir. Se iba a ver toreo de verdad. Arte. El torero se enfrentaba a otros toreros que le hacían la competencia. Los jóvenes ahora no tienen esa experiencia". Su mujer alabó las palabras del director de Es la Mañana y destacó el poco espacio que hay en televisión para la tauromaquia: "Curro tiene mucho respeto por todos los toreros, pero ahora se pasa mal en los toros. Cuando veían a Curro no ocurría (…) Me llama la atención el miedo que hay de emitir toros en televisión. Es una pena ver como le ponen pintura roja a la estatua de Curro o le quitan el estoque. Hay pocos antitaurinos pero hacen mucho ruido".