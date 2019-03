El motivo real por el que Maite Galdeano no acudió a la gala de 'GH Dúo'

Sofía Suescun volvió a ser expulsada de Gran Hermano Dúo, esta vez frente a su exnovio Alejandro Albalá. En el plató no estuvo presente su inseparable madre Maite Galdeano para recibirla y su ausencia se ha notado en las últimas galas. ¿Qué le pasa a Maite?

Su hijo Cristian la sustituyó y aseguró que Galdeano no acude a Telecinco porque "sufre depresiones" y no tiene fuerzas para seguir en televisión. "Está pasándolo muy mal. Está con depresiones, en cama. Es un tema muy delicado, no es para tomárselo a risa", desveló el hermano de Sofía.

Pero la versión de Cristian estaría muy alejada de la realidad, según ha podido saber Lecturas. Maite volvió a pasar por quirófano el pasado lunes para someterse a otra operación estética que le habría dejado algunas secuelas físicas, por lo que ha decidido "esconderse" de las cámaras durante unos días. La madre de Sofía no estaba contenta con el aspecto de su mirada y decidió operarse los párpados, una intervención sencilla que desfigura el rostro y que implica un postoperatorio molesto.

Muchos espectadores del programa no se creyeron la excusa de Cristian, mucho menos después de la bochornosa escena que protagonizó Maite la semana pasada. Además, no es la primera vez que se cuestionan las supuestas dolencias de Galdeano y algunos espectadores iniciaron una campaña para que le retiraran la pensión que recibe por su fibromialgia. Muchos se preguntaron si era posible moverse de esa manera en sus apariciones en plató sufriendo una enfermedad tan dolorosa. La indignación se incrementó cuando, durante una de las galas, volvió a bailar a petición de Jorge Javier Vázquez. "Está estafando a los españoles", dijeron algunos.