Destapan la verdad sobre la "agresión" de Miguel Bosé a una periodista mexicana

Los últimos meses no están siendo fáciles para el cantante Miguel Bosé. Hace unos meses tuvo que ver como salía a luz su relación de 26 años con Nacho Palau debido al divorcio entre ambos, así como la batalla legal por la custodia de sus cuatro hijos. También se ha enfrentado a los problemas con la justicia de su madre y los rumores sobre sus problemas de salud.

Esta semana, el cantante ha vuelto a ser noticia en los medios de comunicación hispanoamericanos debido al testimonio de una periodista mexicana, Shanik Berman, que ha asegurado que fue agredida durante una cena ofrecida por el productor del programa Pequeños Gigantes, donde el cantante ejerce de jurado. Según la versión de la supuesta víctima, Bosé acudió afónico porque está "muy triste y afectado" por sus problemas y le tiró el móvil de un "manotazo" y gritó: "¡No grabes coño!".

Una versión que no terminaron de creerse en Sálvame, que conectó en directo con la periodista para conocer de primera mano su testimonio. Sin embargo, Mila Ximénez, con el apoyo del resto de compañeros, tiraron por tierra el testimonio de Berman y la periodista se empezó a poner nerviosa: "Que se calle el loro ese ya y me deje hablar a mí", dijo enfrentándose a Mila.

Tal y como demostraron, en el vídeo no se aprecia nada de lo que ella cuenta ni se ve la cara de "fúrico" de Miguel Bosé. No se percibe ningún movimiento que corresponda con la caída del móvil ni se puede intuir el supuesto grito con el que el cantante la reprende. "No te da ningún manotazo. Ni se ningún movimiento, él ni se mueve", insistieron los colaboradores desmontando completamente sus afirmaciones. "El móvil se cayó al suelo y no siguió grabando. Ustedes se han puesto en contacto conmigo y yo no tengo porque convencerles. Yo no estoy diciendo que me haya agredido, me ha dado un manotazo. Pero nadie lo grabó", concluyó Shanik.