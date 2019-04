El cambio de bando que ha trastocado el orden en la familia de Vargas Llosa

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para comentar todos los temas de la actualidad social. Entre ellos, el último y reciente cumpleaños del escritor Mario Vargas Llosa, que en su 83 cumpleaños ve ahora cómo su situación familiar por fin se serena tras muchos meses en el candelero de la prensa del corazón a colación de su romance con Isabel Preysler.

Y es que, tras la separación (que no divorcio) de Patricia, Vargas Llosa fue muy criticado por cierto sector de su familia debido a la concatenación de exclusivas y otros problemas internos. Fundamentalmente, había dos bandos en la familia del Nobel: uno, el encabezado por su hijo Álvaro, que defendía al escritor, y otro el de Gonzalo, que se posicionó de parte de su madre y atacó sin cesar a Vargas Llosa.

Tal y como señaló la periodista Paloma Barrientos en esRadio, "se criticaba más bien las formas en que se enamoró, no que lo hiciese. Sus exclusivas, sus apariciones"... así como los momentos determinados en que éstos tenían lugar, cuando quizá no beneficiaba particularmente a la situación familiar.

Ahora, en todo caso, cuatro años después, todo ha dado un giro a mejor. Con motivo de su 83 cumpleaños, tanto Morgana como Álvaro han felicitado vía redes sociales y en persona a su padre, que ha podido pasar tiempo con sus nietos.

Según Federico Jiménez Losantos, el alivio esta vez ha venido de Morgana, su tercera hija, que hasta ahora se mantuvo neutral en el tema. "Ahora se ha pasado al bando de Álvaro, que mantuvo una postura más inteligente que Gonzalo. Si nos vamos a tener que entender, es absurdo discutir".

Lo único que le queda a Mario Vargas Llosa para normalizar la situación es poder casarse con Isabel Preysler, cosa que no puede hacer por razones técnicas. "Ahora no se pueden casar por una razón absurda. Aquí están divorciados pero hay que escribirlo en Lima, y en su momento tanto la partida de bautismo como otros papeles de Mario se quemaron", explicó Barrientos. No obstante, en opinión de Federico Jiménez Losantos, "un día nos enteraremos de que ya estaban casados, y no lo dijeron".