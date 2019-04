En ¡QMD! se aborda la crisis laboral de Sandra Barneda, ahora mismo "en la cuerda floja". Sin programa en Telecinco (pese a la ausencia de Jorge Javier, la cadena ha preferido confiar en Jordi González), la presentadora atraviesa también una grave crisis sentimental como Nagore Robles. La solución, según la revista, habría sido hacerse youtuber. Los jueves a las 20:00 horas se sentará ante sus fans para "crear una comunidad de rebeldes", publicar contenidos y "mostrar un poco más mi mundo". "Mujer feminista, lesbiana, de izquierda, curiosa y amante de la vida", reza su perfil que tiene ya miles de suscriptores.

No obstante, la revista asegura que Sandra está baja de ánimo y preocupada. Aunque sigue teniendo contrato, la parrilla ahora se ha llenado de otras caras como Sonsoles Ónega, Carme Chaparro y Mónica Naranjo, por lo que se ha visto apartada de nuevos proyectos. Además, el difícil carácter y la exigencia de Sandra, que han derivado en no pocos enfrentamientos con colaboradores y superiores, podrían dificultar su regreso o su ubicación en otros espacios. Porque ni en Hable con ella ni en El Programa de Ana Rosa Sandra acabó bien con sus compañeros. A ello se suma su reciente crisis sentimental con Nagore, aparentemente superada, pero al fin y al cabo otro de los disgustos que le ha tocado enfrentar a la presentadora.

En Pronto, Chenoa parece haber roto su mala racha amorosa (que dura años) con un prestigioso y apuesto médico. Se trata del urólogo Miguel Sánchez Encinas, con quien asistió a la función Looking for Europe en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Jefe de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid, con quien lleva ya unos meses de relación, Chenoa parece haber revertido a sus 43 años esa mala suerte en lo sentimental que arrastra desde su ruptura con David Bisbal. La presentación en sociedad de Miguel no ha debido ser tan fácil como en otras ocasiones en que la cantante ha salido con una figura pública, aunque hay que decir que el urólogo replica y piropea a su novia en todas sus publicaciones en redes sociales, de modo que tampoco se esconde. La relación, por tanto, parece que se consolida.

Además, muestran a Letizia "más sexy que nunca" en su viaje a Argentina, y Jesús Calleja es evacuado en helicóptero tras un accidente. También se aborda el infierno de Raquel Sánchez Silva, ahora relacionada con un traficante de drogas en el contexto del resucitado caso de la muerte de su marido, Mario Biondo.