Lydia Lozano recuerda su rifirrafe con Paloma Cela: "Pasó lo que pasó pero lo tengo olvidado"

La veterana actriz Paloma Cela falleció el pasado fin de semana a los 76 años por un problema de diabetes tras pasar una temporada ingresada en el hospital. La que fuera una de nuestras modelos mas representativas en la década de los 60 y 70 padecía un delicado estado de salud desde hacía varios años. Su muerte ha sido recordada por multitud de rostros conocidos, entre ellos Lydia Lozano en el Deluxe, con quien vivió un momento delicado el día de su reboda en junio de 2015. Dio la "casualidad" de que la actriz acudió el mismo día al restaurante donde se celebró el evento porque era amiga del dueño y aquello no le sentó muy bien a Lydia, que la acusó de "arruinar" su día y "colarse" en su boda.

La propia Cela se lo contó a Kiko Hernández en una entrevista para ¡QMD! "Voy mucho a este restaurante porque el dueño es amigo mío de verdad, de pasar la Nochevieja juntos, de conocer su casa, a su familia... Yo fui al restaurante porque era día 20. Los días 20 para mí son maravillosos porque entré en diálisis, luego me operaron... Quedé con unos amigos a comer con mesa reservada (...) Te juro, Kiko, por la memoria de mi marido Horacio que le doy en la espalda para decirle: '¡Enhorabuena, Lydia!'. No voy a olvidar nunca su cara. Me dijo con muy mal tono: '¡Estás en mi boda!' Me quedé bloqueada. Me volví para atrás para saber si habían oído lo mismo que yo y cuando fui a por ella para decirle: 'No, te voy a sacar de un error'. Se marchó y me dejó con la palabra en la boca".

Aquel verano Cela fue una de las invitadas al programa y vivió un tenso encontronazo con la colaboradora, pero según Lydia, todo está olvidado. "Le mandé un mensaje a su hija y me ha contestado. Pasó lo que pasó, pero un beso muy fuerte a toda la familia y yo lo quería hacer público. Yo eso lo tengo olvidado. Me da muchísima pena cómo ha sido. Fue una artista maravillosa y recuerdo que el decorado de Tómbola era con fotos de ella de cuando era modelo de Balenciaga. Ahí le cogimos muchísimo cariño porque ella era nuestro decorado", dijo.