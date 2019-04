Sophie Turner revoluciona las redes hablando de su sexualidad

La actriz británica Sophie Turner, una de las protagonistas del fenómeno televisivo Juego de Tronos, concedió una entrevista a la revista Rolling Stone donde realizó unas declaraciones que la han aupado a lo más buscado de internet.

La intérprete de Sansa Stark, una de las escasas supervivientes de la serie que acaba definitivamente este año con su octava temporada, aseguró que ella "se enamora del alma, no del género".

Comprometida con el cantante Joe Jonas, Sophie Turner, de 23 años, explicó que efectivamente ha mantenido relaciones homosexuales, porque "todo el mundo prueba cosas nuevas, forma parte del proceso de madurar". De hecho, considera que su propio personaje en Juego de Tronos, Sansa, debería probar con las mujeres tras haber tenido tan mala suerte con los hombres.

"Una vez que has encontrado a la persona adecuada, lo sabes. Creo que tengo más años de alma que de edad, he vivido lo suficiente para saberlo. He conocido a tantos chicos… y a chicas también", dijo en la entrevista la actriz, que este verano estrenará la película X-Men: Dark Phoenix en cines.