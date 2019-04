Ultimátum de Carmen Borrego tras las vejaciones de 'Sálvame': "Me dio un brote psicótico"

Después de ocupar titulares y horas de polémica en Sálvame, Carmen Borrego por fin apareció en el plató de Sábado Deluxe tras haberse sometido a una nueva intervención estética y contestar a todos los compañeros que la han criticado durante estas semanas.

"Yo he pasado muchos meses muy malos y me ha quitado ganas de vivir", comenzaba Carmen confesándose y respondiendo a los comentarios que han hecho los colaboradores del programa. "Hay comentarios que no me han gustado, que me he sentido vejada como mujer y creo que son inadmisibles a día de hoy", sentenció la hermana de Terelu Campos, que consideró "inadmisible que un señor venga y hable de mi vagina o si mi marido está o no satisfecho sexualmente conmigo".

Además, la hija de María Teresa Campos confesó que siente que su presencia molesta a sus compañeros, pero aseguró: "No me arrepiento de trabajar en Sálvame. Lo he pasado mal con cosas que se le han hecho a mi hermana. A mí no me gustó cuando surgió el tema de Telemadrid".

En cuanto a su nuevo retoque estético, que tanta expectación ha generado, Carmen explicó: "Me hicieron una primera operación del cuello y tuvo un despertar muy malo, me dio una especie de brote psicótico y mi médico se planteó que algo por dentro podría haber pasado. Esto podría haber sido el principal problema de esta segunda intervención que he ido retrasando durante un tiempo por miedo".

"Si a eso le sumas que, con la operación muy reciente, adelgacé mucho y aunque eso no tiene por qué afectar al músculo, hace que la piel caiga... Entonces me lo fastidié. Siempre te da el miedo de volver a pasar por quirófano, aunque sea por mejorar y no por una enfermedad, ya que siempre te da respeto", aclaró la más pequeña del clan Campos.