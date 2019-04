El "error garrafal" de Belén Esteban en la subasta de la casa de Toño Sanchís

Belén Esteban está más cerca de cobrar la deuda de su exrepresentante Toño Sanchís. Según informa La otra crónica de El Mundo, la ganadora de la subasta, una mujer de Majadahonda, habría decidido no quedarse con el inmueble alegando que desconocía que sobre la vivienda pesaba una hipoteca de 266.000 euros, elevando el precio de la operación hasta los 700.000 euros por lo que Belén Esteban podría quedarse con la casa al ser la segunda pujante.

Este lunes el programa Sálvame contó con la presencia de un abogado experto en la materia para revelar cómo es el verdadero escenario al que se enfrenta Belén Esteban: "Según mi criterio, jamás hubiera llegado a esta cantidad. Ninguna subasta profesional hubiera llegado a esta cantidad", aseguró. "Está claro que Belén, que seguramente ha estado muy bien asesorada, se mueve por algo más que los motivos económicos. Se queda con la casa de una persona que le ha hecho daño y que le debe un dinero", añadió el abogado señalando que podría haber cometido un "error garrafal".

Además detalló cómo de rentable o no va a ser la apropiación de la casa del mánager y cuyo precio estaría en torno a los 420.000 euros según los datos que aportó el programa. La intención de Belén siempre ha sido cobrar la deuda que el mánager tiene con ella, hecho que no sucederá con la puja de la casa: "Si la sociedad no tiene más bienes, no va a cobrar. La diferencia entre 375.000 euros y el precio total del inmueble es lo que se queda Belén Esteban. Ahora esa cantidad hay que restarla a los 600.000 que se le debe. Si esta sociedad se declara insolvente no lo cobra, no hay más de qué tirar", confirmó el abogado.

El letrado dejó caer la posible estrategia que hay detrás de este último cambio de los acontecimientos: la mujer que pujó, tras haber depositado los 13.000 euros para acceder a la subasta, rechazó la compra alegando que desconocía las cargas que la casa tenía: "Cuando uno puja, lo que quiere es quedárselo. La primera dice que lo rechaza porque no sabía qué cargas tenía la casa y eso no es muy creíble. Todos los datos salen en Internet y lo más normal es que, cuando uno pone dinero, conozca en qué lo está echando", añadió el abogado especialista en este asunto que puso en duda lo beneficiosa que puede ser la adquisición para Belén Esteban.