La expectación estaba servida al ser la primera aparición pública de Tamara Falcó después de haber confesado hace poco más de un mes que había alguien en su vida.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó es imagen de los electrodomésticos LG, y aparte de presentar los nuevos modelos, también había una parte solidaria consistente en la donación de una televisión firmada por los premiados de los Goya a la ONG a Corporación Internacional.

Como era de esperar. Tamara atendió a los medios a su manera habitual, mostrándose tal y como es de natural. Aunque no quiso relevar el nombre de su amor, la revista Semana ya lo ha hecho y se sabe que se trata de Iván Miranda Álvarez- Pickman, miembro de una de las familias más conocidas de Sevilla.

Tamara está feliz, se le nota en su cara, y aparte de reconocerlo, comentó que prefiere ir poco a poco, para evitar agobios, ya que su amigo o novio no está acostumbrado. "Está un poco nervioso porque no es una persona pública. De la foto que subí a Instagram hace unos días, me apeteció mucho hacerlo porque soy así de espontánea. Fue en Catar, en la inauguración del Museo Nacional, nos invitó el Jeque", así lo explicó.

Tamara y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Al preguntarle si ya le había conocido en su familia ,dijo que algunos sí. "Mi madre y Mario ya le conocen, y les ha parecido muy bien, ahora le faltan los demás. Al bebé todavía no le ha visto, y con los demás me imagino que cuando vengan los irá conociendo". Tamara está encantada con su nuevo sobrino, el hijo recién nacido de su hermana Ana. "Es emocionante, es un muñeco, se parece a los dos porque Ana y Fernando se pueden llegar a parecer. Todavía no se sí seré la madrina, porque también existe la posibilidad que sea Sara, la hermana de mi cuñado".

Tamara, cuando le preguntamos qué opinó su novio cuando nos contó a un reducido grupo de prensa en Andorra que había alguien en su vida y que llevaban pocos días viéndose, dijo con humor que éste le dijo: "Has metido la pata, y no sé con quién quedaste el lunes porque nosotros quedamos el martes ". Muerta de risa, así se despidió.