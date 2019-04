Alejandro Sanz planta a Pablo Motos tras ser hospitalizado de urgencia

Alejandro Sanz era el invitado estrella que tenía preparado El Hormiguero para el programa de este jueves. Sin embargo, tal y como confirmó ayer Pablo Motos, finalmente no podrá ocurrir: "Tengo que pedir disculpas, pero nos acaba de llamar el equipo de Alejandro Sanz para avisar de que no podrá venir mañana, porque está en la cama. Tiene neumonía. Nuestro objetivo es que, si se recupera bien, Alejandro Sanz esté con nosotros la semana que viene".

Y no será la única cancelación en su agenda: el cantante ha tenido que aplazar la promoción de su nuevo disco al completo según explicó la discográfica a Efe. El cantante tendría que haber empezado este miércoles por la tarde la promoción, pero por la mañana ya se encontraba mal y decidió aplazar hasta este jueves sus citas con los medios. Sin embargo, según las mismas fuentes, a lo largo del día fue trasladado de urgencias al hospital donde le diagnosticaron una neumonía de la que tendrá que recuperarse antes de poder seguir con sus compromisos.

El artista recurrió a sus redes sociales para explicar a todos sus seguidores lo ocurrido: "Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro", comenzó escribiendo. "Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero", concluyó.

El nuevo álbum de Alejandro Sanz lleva por título #ElDisco y de él se han desvelado ya los anticipos "No tengo nada", "Back in the city" y "Mi persona favorita". #ElDisco, que sale a la venta este 5 de abril es el undécimo trabajo discográfico del cantante.