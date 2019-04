El gran cambio físico de Céline Dion alerta a sus seguidores

Las últimas apariciones públicas de Céline Dion han mostrado a la cantante canadiense mucho más delgada de lo habitual.

Aunque la cantante siempre ha tenido una figura estilizada, llama la atención la extrema flaqueza de Céline, cuya aparición en la Semana de la Moda de París ha acabado de hacer saltar las alarmas.

Las sospechas de sufrir alguna clase de trastorno alimenticio, sobre todo tras el trágico devenir de su vida privada en años recientes, no han tardado en aparecer. Su marido René Angélil falleció de cáncer el pasado 2016 tras una dura lucha con la enfermedad.

Céline Dion, en la actualidad | Cordon Press

Ella misma justifica que no, no es anoréxica: "No soy anoréxica. Hace enojar a la gente porque soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi vida". Reconoce, eso sí, que está algo más delgada que de costumbre, paro aduce que "nada va mal".

La causa podría estar en sus clases de ballet con el bailarín Pepe Muñoz, a las que acude cuatro veces a la semana. En todo caso, las imágenes de Céline Dion en el front-row de Alexander Vauthier han mostrado a una cantante mucho más delgada.