Nagore confiesa que atraviesa un dramático momento: el motivo de su tristeza

Hay días que te levantas con energía, súper motivada y positiva. Pero hay días en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto. Hoy es uno de esos días y siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa. He aprendido a relativizar estos "días bobos" como les llamo y saber que a las doce de la noche posiblemente ya no me sentiré así, ya que será un nuevo día y quizás con otro sentimiento. Es decir, creo que idealizamos mucho el sentirnos bien, estar contentos, enérgicos y ser perfect@s al fin y al cabo. Hay días como este, hay días tontos, y quería compartirlo con quién tenga el mismo día. felizdiabobo #tampocoesparatanto #dateuncapricho #nagorerobles #dragongirl

