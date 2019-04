Paz Guerra rompe definitivamente con Sofía Suescun

La última bronca de Paz Guerra y Sofía Suescun en el plató de Gran Hermano Dúo ha sido un punto de inflexión para ambas. La madre de Alejandro Albalá y la exconcursante se enzarzaron en un intercambio de acusaciones que llevó a Paz a abandonar el plató.

La madre de Albalá no pudo aguantar más cuando escuchó como Sofía se refería a ella: "A lo mejor yo tengo que ir al psicólogo, pero usted debería ir a un santero para que le quite el demonio que lleva dentro".

Una pelea pública que ha llevado a Paz ha tomar la decisión de no dirigirle más la palabra: "Si algún día tengo que hablar algo con ella ya buscaremos el sitio y el lugar". Además, la madre de Alejandro espera que cuando salga su hijo de la casa de GH Dúo y vea todo lo sucedido se le quiten "hasta las ganas de ver una foto".

Aún así, Guerra quiere zanjar este tema para centrarse en la próxima final: "Para mi, Alejandro ya es el ganador. Conseguir estar ahí tres meses y llegar a finalista... pero mejor que gane el maletín, como todo el mundo", y añadía los motivos por el que su hijo debería ganar el reality: "Yo quiero que gane Alejandro también porque entró siendo un niño y sale ya hecho un hombre. Una evolución de persona tremenda. Veo las imágenes y hasta la imagen física le veo que es un niño que ha madurado".

Y ante la posible presencia de Isabel Pantoja en el plató de GH DÚO, Paz se mostró tranquila: "La pondrán una silla para ella y otra para mi, no será la misma así que me da igual". Unos días de máxima tensión a los que se ha sumado la problemática de su exmarido con su hija Marta: "A mi hija Marta le ha traído viejos recuerdos que tenía enterrados. Lo pasó mal de pequeña, en su adolescencia y todo ha vivido con esa ausencia y claro, ahora cuando ha aparecido este hombre, no entendemos bien con qué fin... pues ha sido un poco desastre. Es un tema que no lo queremos hablar". Una situación de lo más delicada a la que se tendrá que enfrentar Alejandro Albalá cuando salga de la casa.