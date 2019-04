La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Carlos Pérez Gimeno, Daniel Carande y Carmen Duerto para tratar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la llamada en directo recibida por Kiko Rivera, finalista de Gran Hermano Dúo, de su madre, la mismísima Isabel Pantoja.

Una llamada donde la tonadillera, siempre tan reacia a aparecer en pantalla para hablar de su vida y su familia, calentó el ambiente para el más que posible triunfo del Dj. "Te adoro. Te veo 24 horas al día. Ganes o no ganes, para mí eres el ganador. Estoy orgullosa de ti desde el día que te parí", dijo Isabel Pantoja a su hijo.

Esta conversación telefónica en vísperas de la final de un concurso de tanta relevancia para la cadena como es Gran Hermano no fue una anécdota baladí para la crónica rosa de esRadio.

Federico Jiménez Losantos recordó las nada veladas amenazas del presentador Jordi González, que a propósito de las sospechas de un posible tongo para que Kiko Rivera gane a María Jesús Ruiz, la otra favorita, reflexionó: "El otro día nos amenazó con sus abogados Jordi, porque eso de que se diga que es un tongo y que Telecinco quiere que gane Kiko es intolerable. No será tongo, pero cada día lo parece más".

¿Está Telecinco utilizando a Isabel Pantoja para "dopar" la victoria de Kiko Rivera? ¿O está Telecinco utilizando a Kiko Rivera para atraer a sus redes a Isabel Pantoja, en lo que sería una de las apariciones televisivas más recordadas de la historia reciente de la cadena? Esta tesis es de doble dirección, reflexionaron en Es la mañana de Federico, y en todo caso alimenta la ya más que posible victoria del Dj.

"Como gane Kiko, que va a ganar, va a ser un escándalo de tal calibre... Si no, no estaría Pantoja dopando el caballo", opinó Jiménez Losantos en la Crónica Rosa. No obstante, el periodista Daniel Carande apuntó que su favorito es el tercero en discrodia, Alejandro Albalá, sobre todo después de lo mal que lo ha pasado con Sofía Suescun.