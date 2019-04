Leticia Sabater muestra el espeluznante resultado de sus operaciones estéticas

Leticia Sabater entró en quirófano dispuesta a cambiar todo lo que no le gusta de ella y con una idea clara: parecerse a Madonna. La artista se operó glúteos, bíceps, espalda, muslos y monte de venus en una intervención que se alargó seis horas. "Me he quitado toda la grasa que tenía el cuerpo. Me ha quedado un culito de chica de 25 años", comentó en Sábado Deluxe el pasado fin de semana.

Lo más llamativo fue el resultado de sus abdominales. La cantante facilitó al programa unas imágenes tomadas pocas horas después de haber pasado por quirófano para someterse a una abdominoplastia, por las fotos resultan bastante espeluznantes. El resultado definitivo no se podrá ver hasta que no pasen varias semanas, ya que la recuperación dura hasta 90 días. "En la foto está todo muy hinchado y la piel no está pegada al músculo", apuntó en el plató de Telecinco.

La que fuera presentadora de Con mucha marcha apareció enfundada en un mono negro y varias fajas que tendrá que llevar durante semanas. "Cuando me desperté de la anestesia me puse a gritar y gritar del dolor (...) Es la operación del futuro, detrás de mí había siete tíos para operarse uno detrás de otro. He querido enseñarlo por ser un poco generosa, pero este resultado es el de nada más operarse", aseguró. Solo esta intervención en la zona abdominal le costó 15.000 euros.