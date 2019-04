Rosa Benito no da puntada sin hilo y envía otra pulla oculta a Rocío Carrasco

Rosa Benito colgó varias fotografías en Instagram con buenos recuerdos del pasado, mostrando cómo hace 40 años estaba embarazada de dos de sus hijos. Rosario y su hermano Fernando son los dos mellizos que dio a luz la cuñada de Rocío Jurado hace 40 años.

La colaboradora de Viva la vida ha estado rodeada de todos sus hijos este fin de semana. Por ello ha colgado un mensaje muy emotivo en su perfil de Instagram: "Tal día como hoy fui madre por primera vez! Que sensación mas bonita! De lo que más orgullosa estoy es de los hijos que tengo!!! Gracias por haberme elegido como madre! Mi vida no tendría sentido sin vosotros!!! Os quiero!!! Feliz cumpleaños!!!".

Rosa Benito en familia | Instagram



No solo Rosario Mohedano ha recordado el día de su boda, sino que su madre también ha colgado la misma imagen que su hija y ha lanzado un dardo a su sobrina Rocío Carrasco que no ha pasado nada desapercibido: "Hoy hace 8 años de este día que fue perfecto! Maravilloso! Todos juntos! Incluso "ella" también estaba con nosotros!! A mi yerno, Gracias por cuidarla, mimarla, quererla y hacerle la vida fácil!!! Os quiero!!!".

"Ella" no es otra, en efecto, que la hija de Rocío Jurado, que lleva apartada de la familia Jurado-Mohedano desde hace ya unos años y ahora parece adicta a las demandas contra Antonio David Flores, su ex, mientras ve cómo sus dos hijos con el ex guardia civil no hacen más que alejarse de ella.

Rosa Benito en familia | Instagram

En lo que respecta a Rosario Mohedano, su aniversario estos días es, en realidad, doble. La cantante ha celebrado este lunes en su perfil de Instagram un recuerdo que le trae la máxima alegría: hace 8 años que dio el 'sí quiero' con su marido.

La hija de Rosa Benito está pasando unos días muy familiares, y es que, además del aniversario de boda, este domingo también ha celebrado sus 40 años con toda su familia y con su hermano Fernando, que también era protagonista de la ocasión al ser el mellizo de la cantante.