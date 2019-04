La casa de Toño Sanchís ya tiene nuevo dueño. Así lo confirmó la propia Belén Esteban este lunes en Sálvame. Al parecer, era cierta la información que aseguraba que la persona que más pujó por el inmueble se retiró de la subasta. A falta de notificación del juzgado, Belén se ha convertido en la nueva propietaria del inmueble de su exrepresentante, corfirmando así los rumores que surgieron hace unos días: "Parece ser que voy a ser la nueva propietaria de la casa de Toño Sanchís", le dijo a Carlota Corredera.

Belén no quiso entrar en demasiados detalles hasta no recibir la confirmación del juzgado pero explicó que a Toño le queda una hipoteca pendiente: "Yo me subrogaría a su hipoteca de más de 260.000 euros por lo que tendría una letra de mil y pico euros, entonces habría dos opciones: o vender o alquilar. El alquiler en esa zona está entre 2.300 o 2.500 y venderla podría en 625.000 que es en lo que está valorada. La gente se empeña en que lo he hecho mal, pero no señores, yo lo que quería era cobrar", aclaró.

La presentadora quiso saber qué hay de verdad en los rumores que aseguran que los abogados de Belén Esteban habrían descubierto nuevas facturas que Toño aún le debe: "Se han encontrado más contratos y facturas. Las vamos a meter ahora en la causa penal. Voy para adelante. Estas facturas ascienden a más dinero". Y continuó: "Todo el mundo va a enterarse de lo que ha hecho este señor, yo lo voy a contar todo, punto por punto, que encima va de santo y no es así. Aquí la única víctima a la que han quitado dinero es a mí".

También tuvo unas palabras para Olvido Hormigos, única representada que le queda actualmente al representante, después de la derrota que ha sufrido contra Alessandro Lequio en los juzgados: "Juntad dinerito tú y el otro, tú para pagar a Lequio y Toño para pagarme a mí". Además, le recordó sus palabras de hace meses: "Dijiste que si ganaba el juicio contra Toño me pedirías perdón. ¿Dónde está ese perdón? No lo quiero. En vez de hablar tanto de mí, habla del juicio que has perdido tú".