Chelo García-Cortés saca los colores a 'Sálvame' con un desgarrador discurso

Desde que Marta Roca se sentó como entrevistada por primera vez en el plató de Sábado Deluxe todo ha sido un suplicio para ella y su mujer Chelo García-Cortés. Marta aseguró en el programa que tiene graves problemas económicos, pero en los últimos días ha sido muy criticada por acudir al plató con ropa y complementos "caros". En un principio, Miguel Zamorano, colaborador de Sálvame, cifró el estilismo en 50.000 euros pero se retractó a las 24 horas y aseguró que, en total, Marta llevaba encima hasta 7.500 euros. "La americana oscila entre 120 o 600 euros, el reloj ronda los 5.700 y el cinturón es de una de las marcas más caras que hay".

El martes por la tarde le tocó a Chelo dar la cara por su mujer en un plató nada amable. Sus compañeros -en especial Mila Ximénez- fueron muy duros con ella y ambas protagonizaron un enfrentamiento en el que se elevó el tono. Mila llegó a llamarlas "cuentistas". Incluso las cámaras del programa acudieron a la lujosa casa que comparten y que pondría en duda sus problemas de dinero. Fue entonces cuando Chelo se vino abajo y se derrumbó, ya que cree que haber llevado a Marta a un plató tras 30 años de silencio fue un error.

Las caras, un poema

"Me habéis quitado las ganas del sueño mas grande de mi vida. Estoy aterrada, me voy con miedo", dijo la periodista sobre Supervivientes, un reality por el que lleva cinco años luchando y que está a punto de comenzar. En cuanto a la entrevista en el Deluxe, Chelo confesó que tenía una jugosa oferta de una revista, pero se sentó en el plató de Telecinco a petición de sus directores. "Marta salió de aquí temblando. ¿Te crees que a ella le gusta tener unas cámaras todo el día en la puerta de casa? (...) Qué culpa tengo de haber tenido esos sueldos... ¡Me da vergüenza hablar de esto!".

Chelo lloraba desesperada y se hizo un silencio sepulcral en plató. Paz Padilla y Belén Esteban tampoco pudieron contener las lágrimas ante el machaque al que se estaba sometiendo a su compañera. "¿Podéis entender que me da vergüenza? No puedo ir [a Supervivientes], me da miedo dejarla sola. No duermo por las noches, tengo pánico. En mala hora se sentó. Fue educada, contestó a todo el mundo... Pero es que no me voy tranquila", dijo. ¿Abandonará Chelo su sueño de viajar a Honduras para proteger a Marta?