La impactante noticia que espera a María Jesús Ruiz tras 'GH Dúo': "Es muy serio"

Cuando quedan pocos días para que María Jesús Ruiz ponga fin a su paso por la casa de Gran Hermano Dúo, probablemente como ganadora de la edición, la periodista Gema López desveló esta semana en exclusiva una noticia que no gustará a la ex miss España. Según contó la colaboradora de Sálvame, "los días de libertad del empresario están contados".

Una historia que se remonta años atrás cuando José María Gil Silgado "abandonó" a su familia después de comenzar su polémica relación con María Jesús. "Es algo muy serio. A la condena de cárcel que él tenía acumulada por estafa se le suma otra desde esta misma mañana", comenzó Gema. "El juzgado número 15 de lo Penal de Sevilla ha condenado a José María Gil Silgado a cinco meses de cárcel por el delito de abandono de familia".

En el año 2013, Gil Silgado firmó el divorcio en el que se estableció una pensión que tendría que ingresar a su hijo José María y a su mujer, pero no a Anabel, que por aquel entonces trabajaba "y se consideraba que tenía medios propios". "Después de años peleando en los juzgados, la exmujer de Gil Silgado y sus hijos tendrán que ser indemnizados", añadió.

Durante todos estos años, según López, el andaluz "no ha abonado prácticamente ningún mes la mensualidad correspondiente". Una versión que dista de la que alegó el empresario en una de sus entrevista en el Deluxe donde aseguró que su mujer disponía de una tarjeta de crédito, que había comprado un piso de más de un millón de euros, y que había regalado a su hija un coche, pero "no puede demostrar nada". "Nada de esto le ha servido al juez, porque no puede demostrar nada ni los documentos con los que ha intentado acreditarlo tienen relevancia. Es más, el juez no le permite este tipo de intercambio y la deuda de más de 30 mil euros está ahí. No sé si Mª Jesús ganando el premio te podrá echar una mano", apostilló.

Una noticia inesperada e impactante para la concursante, que durante los meses que ha durado el concurso no ha dudado en lanzar mensajes ocultos al padre de su hija como ponerse un pañuelo que le regaló antes de entrar a la casa e incluso ha asegurado que siempre ha sido "el hombre de su vida".