Así fue el tenso enfrentamiento de Paz Guerra y Chabelita en los juzgados

Paz Guerra se vio por fin las caras con Chabelita Pantoja en los juzgados durante la mañana de este lunes tras la denuncia que la hija de Isabel Pantoja le interpuso por haber hablado de ella en televisión. En una de las primeras entrevistas que hizo la madre de Alejandro Albalá en el Deluxe, acusó a Chabelita de que su hijo no tuviera "ni oficio ni beneficio". Además, la madre del concursante de Gran Hermano Dúo aseguró que no tenía apenas relación con su hijo desde que empezó su relación sentimental con la hija de la tonadillera. Unas declaraciones que en su día no quiso pasar por alto Chabelita y por las que tomó medidas legales contra la que fue su suegra.

Tanto Chabelita como Paz Guerra llegaron tranquilas a su cita judicial. Ambas acudieron separadas por apenas unos minutos de diferencia, por lo que no se encontraron hasta que no coincidieron en la sala de vistas. Una vez terminado, Paz Guerra se mostró satisfecha con el resultado: "Estoy muy contenta porque he dicho la verdad". Asimismo, la madre de Alejandro Albalá aseguró que no vio el rostro de Isa Pantoja dentro de la sala: "La he visto de espaldas, estaba en una silla. No nos hemos encontrado".

La joven le reclama 15.000 euros, una cantidad de dinero que a Paz le parece "desmedida" aunque confía "plenamente" en la justicia. "Cuando mi hijo salga del concurso, lo que más le va a molestar van a ser declaraciones que ha habido en revistas, eso sí que le va a doler. También le va a afectar bastante lo de su padre pero era algo que esperaba de alguna manera. Se lo explicaré todo bien, somos una familia unida. Una familia española normal y corriente", dijo a las puertas del juzgado.

Por su parte, Chabelita Pantoja también se mostró eufórica con el resultado de la cita y desmintió estar enfadada con su hermano Kiko y su cuñada Irene Rosales por su estupenda relación con Albalá dentro de la casa de Gran Hermano Dúo: "No he visto mal la relación entre mi hermano e Irene con Alejandro. Es un concurso. En el fondo sí es verdad que yo fui la primera que me había llevado muy bien con Techi".