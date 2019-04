La reacción de Lucía Pariente contra De la Morena: "Alba Carrillo tiene las de perder"

Continúa la guerra entre Alba Carrillo y José Ramón de la Morena. El conductor de El transistor de la Cadena Cope respondió duramente a la modelo después de las críticas que recibió por su parte tras una entrevista a su ex, el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, generando toda una nueva cadena de reacciones. Alba, en concreto, lo calificó de "machistorro al que le falta ir a los toros y rascarse los huevos".

"Esta señorita de compañía de Courtois, que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches... Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López y también a Fonsi Nieto", dijo el periodista deportivo a modo de respuesta.

La cosa no se quedó ahí: "Ahora todavía eres un poco monina, pero te darás cuenta de que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona", dijo De la Morena.

Naturalmente, la respuesta de Lucía Pariente no se hizo esperar y la madre de Alba Carrillo recopiló en Instagram algunas imágenes de reportajes del pasado donde se insinúa que De la Morena tenía especial debilidad por los toreros, o cuando afirmó que no veía a Cristiano Ronaldo culpable de violación por "no tener necesidad". Se trata de pantallazos de declaraciones de periodistas deportivos como José Antonio Abellán o José María García, estratégicamente fotografiados en el Instagram de Pariente.

Pariente incluso dio en su texto de acompañamiento el "pésame a su mujer María del Mar, parafraseándole 'es su señora de compañía'", y también acompañó en el sentimiento "a sus hijas Ruth y Lucía... espero que ellas se lo recriminen".

Según la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, "en esta batalla tiene las de perder a medio plazo Alba, porque este señor tiene un público muy fiel y el deporte es de un machista casi ridículo". La periodista aseguró en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico que en esta batalla Alba, que tiene el pronto rápido, "no filtra, pero aunque sea luchadora luego flaquea y es frágil, tiene depresiones. Aunque la madre salga con las espadas a repartir, ella lo va a pasar mal. Yo aquí me hubiera callado y cogido una abogada buena, y a este señor le cierras la boca".