Carlos Pérez Gimeno

Silvia Abascal está encantada por haber cumplido 40 años y estrenar década, sobre todo por lo mal que lo pasó cuando en el año 2011 sufrió un ictus cerebral que a punto estuvo de haberle costado la vida. "Estoy disfrutando mucho de este momento que estoy viviendo, por haber estrenado década y por disfrutar tanto de mi niña, que ya tiene 15 meses".

Al preguntarle si piensa en aumentar la familia, comentó que no lo descarta porque le gustan los niños, y también para que su hija no se quede sola. "Me gustaría tener más, y sobre todo por ella", declaró.

Al comentarle lo que le ocurrió a Jorge Javier Vázquez hace unas semanas, un hecho similar al suyo aunque mucho más leve, dijo que el cuerpo te avisa: "Hay que tener cuidado, porque nuestras profesiones son muy estresantes y el cuerpo te da toques de atención, y hay que saber frenar. Yo nunca he tenido la necesidad de ir a por todo, y ahora mucho menos, después de lo que me pasó".

La actriz según contó que está estudiado unos proyectos tanto de cine como de teatro. "Vamos a ver, porque he puesto el freno de mano, el cine y el teatro siempre van a estar ahí, y ahora estoy volcada con mi niña". Silvia fue una de las muchas invitadas que asistió a la presentación del libro Belleza Invisible de Natalia de la Vega, dueña de los centros de belleza Tacha Beauty, de la que comentó que era muy buena amiga, aparte de clienta.

La autora quiso dejar claro que no se trata de manual de belleza, que de eso ya está todo dicho. "Es la historia de mi experiencia tanto como madre, esposa y empresaria. Con este libro mi objetivo es intentar ayudar a otras personas a través de mis experiencias vividas, que las ha habido tanto buenas como malas. Es muy fácil de leer, y aparte he tenido la suerte de contar con la colaboración de muchas amigas que han escrito lo que es la belleza invisible para ellas", describió.

Virginia Troconis también asistió a la presentación, pero en esta ocasión, la venezolana prefirió no hacer declaraciones acerca de todo lo que está pasando en su país. Tan solo comentó fuera de micrófonos que su marido Manuel Benítez se está recuperando muy bien de las operaciones de cadera a la que se tuvo que someter hace unos meses.