El duro golpe que vuelve a unir a David Bustamante y Paula Echevarría

Hasta siempre mi pequeño... Gracias por tantos años de amor incondicional, compañía y gruñidos de lo más graciosos viniendo de 1,5kg de ser... Va a ser duro acostumbrarse a estar sin ti.. llenabas demasiado para lo pequeño que eras.. #Mowgly #SiAhoraVierasLoTristeQueEstoyEstariasPegadoAMiPie a>

