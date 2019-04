Màxim Huerta ha regresado a El Programa de AR, que abandonó para consagrarse a su labor como escritor, precisamente para presentar su nueva novela, Intimidad improvisada. El periodista, que asumió el cargo de ministro de Cultura y Deporte para Pedro Sánchez solo para dimitir días después por un caso de fraude a Hacienda, reveló que "lo ha pasado muy mal".

Dice Huerta que tras su dimisión "tenía pánico" y se "encerró en casa". También narró a modo de confesión un momento en el que tocó fondo, cuando tuvo que ponerse al volante para conducir desde Madrid a Valencia. "Sientes que te están señalando, que jamás vas a vender algo, que tu vida va a morir", dijo. En estas circunstancias y en medio de una depresión donde no podía apenas "verbalizar", llegó a tener pensamientos realmente comprometidos: "Me daba igual si le pasa algo al coche", lamentó ."Llegué a pensar que me daba igual si tenía un accidente".

Huerta, sin embargo, también habló de anteriores etapas profesionales. "No me arrepentí de dejar informativos, cuando me preguntaron "¿Te arrepientes de haber dejado Ana Rosa?" No, y no me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez, volvería a decirle que sí a ahora mismo, me parecía algo ilusionante y creo que tenía un gran proyecto".

Sánchez, por cierto, solo le llamó un mes después de la dimisión, antes de irse de vacaciones. "Una conversación breve y no he vuelto a hablar más", contó.

La entrevista de Ana Rosa, donde Màxim Huerta -ahora Máximo en redes sociales- ha contado con sinceridad todos sus recientes avatares anímicos, es la primera tras un largo tiempo en silencio. "Yo estaba muy ilusionado aceptando la cartera, que ahora estoy después de este tiempo de silencio, que me he impuesto yo, quería estar callado y no leer nada sobre mí… Con ayuda médica y de amigos a los que quiero, puedo hablar".

Dice Màxim que ese tiempo de silencio le vino bien para evitar tanto "texto tendencioso con ira y homofobia" como los que fueron publicados tras su salida. "El miedo está en ti, es cómo tú crees que te están mirando… Yo tenía pánico, me encerré y me quedé en casa, no quería volver a Madrid".

El periodista está ahora dedicado a la escritura, pero mucho se ha especulado sobre su posible regreso a la televisión. "Me han ofrecido muchas cosas en televisión, unas más emocionantes que otras", confesó.

Además, Ana Rosa preguntó a su antiguo compañero a quién votaría en las próximas elecciones, y Huerta afirmó (en una pulla a Sánchez, en cierto modo) que "a Carmena en el Ayuntamiento, a Iñigo Errejón en la Comunidad y una papeleta socialista al Gobierno".