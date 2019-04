Pantoja por Teresa Campos: se embolsará más de un millón de euros fichando por Telecinco

Al final no era una fantasía de Semana: hay que felicitar a la revista por el bombazo del pasado miércoles anunciando el fichaje de Pantoja en Supervivientes y hay que felicitarla también porque hoy desvela los flecos de la negociación.

Dice la revista que la cantante "toma el relevo" de la anterior estrella de la cadena, María Teresa Campos, y que se va a embolsar más de un millón de euros por participar en diferentes shows, siendo Supervivientes el más destacado. Veremos a Pantoja saltando del helicóptero en bañador y prendiendo fuego con dos piedras.

Además de concursar por la victoria en la isla, Pantoja participará como jurado o coach en un talent musical y además protagonizará un docurreality sobre un día en su vida. "Algo así como un 24 horas con Isabel Pantoja" que la obligará a exponerse un día entero ante las cámaras.

Semana se pregunta por las numerosas demandas que Isabel tiene interpuestas por Mediaset y aventura que seguramente serán retiradas para "compartir un pacífico y tranquilo ambiente de trabajo".

Chabelita, en portada por enésima vez

¡ Cómo no! Chabelita aprovecha la polvareda mediática levantada por su madre para protagonizar, una vez más, la portada de Lecturas. En esta ocasión acompañada por Asraf, su novio a 10 de abril de 2019.

La hija de Isabel Pantoja posa encaramada a su chico, vestida con una camisa blanca y poco más, y se granjea una enemiga nueva: su cuñada Irene. Chabelita le "envía una advertencia", leemos. Dice que le mandó una felicitación por su concurso y ésta no le respondió. "A mí me tiene que aguantar sí o sí, soy la debilidad de Kiko" o "a Irene la respeto porque soy su mujer" son algunas de las perlas que suelta, y por las que pedirá perdón en semanas venideras. Hay que reconocer que Lecturas saca algo de contexto sus palabras, porque en el fondo reconoce que Irene "le cae súper bien".

Asraf tampoco sale muy bien parado con sus respuestas. Dice que no conoció a Isabel Pantoja la primera vez que estuvo en su casa. "No le ponía cara"…

Chabelita también avanza el motivo por el que no estará con su hermano en la final de Supervivientes: va a realizarse una operación estética. Una marcación abdominal, las misma intervención que se ha hecho Leticia Sabater.

Sin embargo, lo mejor de toda la entrevista es que Chabelita niega que su madre vaya a ir a Supervivientes. "Mamá me ha dicho que no, y por la gente que va, te digo yo que no va a ir". Qué buena comunicación madre-hija. Qué confianza.

Boyer y Verdasco, más fotos para el álbum familiar

El matrimonio Verdasco-Boyer presenta a su primogénito en la revista de la familia, con una extraña elección de atuendo para la foto de portada: los flamantes padres lucen sendas camisas de un color parecido al verde de las batas de quirófano, seguramente con la intención de ir coordinados. El resultado no es precisamente vistoso y eso que es una portada exclusivamente dedicada a ellos.

La entrevista es la lógica en estas circunstancias: mucho amor por parte de unos padres primerizos. Y la fotografía estrella es la de la página 57, en la que Isabel Preysler posa con su último nieto en brazos.

Julio Iglesias habla de sus mellizos por primera vez

¡Hola! parece hoy un monográfico de la familia Iglesias-Preysler. Además del nacimiento del niño de Ana Boyer, también publica fotos del nuevo novio de Tamara Falcó. Y un reportaje sobre Julio Iglesias, que acaba de reaparecer en México en la gira con la que celebra sus 50 años en la música.

Sin embargo, la revista resalta sus palabras dedicadas a sus nietos, los mellizos de Enrique, hijo con el que, dicen, no se lleva del todo bien. Julio dice tajante: "Conozco a mis nietos de memoria. En ella veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más de la parte rusa". Pero no pronuncia sus nombres, como si no se los supiera.

Eva y Cayetano bautizarán a su hijo en julio

¡Hola! se ha hecho con la exclusiva de los detalles del bautizo del pequeño Cayetano, hijo del torero y la modelo. Será el próximo 1 de junio en la Iglesia del Espíritu Santo, en Ronda, en una ceremonia que será oficiada por Ignacio Sánchez-Dalp, el mismo cura que les casó y que es de sobra conocido en la sociedad sevillana, básicamente porque ejerció de confesor de la duquesa de Alba.

El niño será vestido con un traje de cristianar exclusivamente diseñado para él, dice ¡Hola!, y el banquete se celebrará en la finca familiar, El recreo de San Cayetano.

Vicky Martín Berrocal ya conoce a los hijos de su novio

Lo que antes era "ya conozco a los padres de mi novio" se ha convertido en "ya conozco a los hijos de mi novio". Es lo que le ha ocurrido a Vicky Martín Berrocal, que aparece en la portada de Diez Minutos acompañando a los vástagos de su última pareja, el empresario portugués Joao Viegas Soares.

A la cita también acudió su hija Alba, que parece tener buena sintonía con los hijos del novio de su madre, y su novio, Javier Calle. Llama la atención una foto en la que el portugués reparte billetes de cincuenta euros entre sus descendientes.

Tita Thyssen habla de los problemas de su hijo

La baronesa ha elegido ¡Hola!, su revista de cabecera, para realizar sus primeras declaraciones después de que se haya filtrado (de forma torticera) que sobre su hijo y su nuera pesa una petición de tres años de cárcel y un millón de euros de multa por presunto fraude fiscal.

Lo mejor del reportaje es la amenaza que leemos entre líneas a propósito de la cesión de la colección de arte de Carmen Cervera al Estado español. ¡Hola! apunta la posibilidad de que la negociación con el Gobierno, sea cual sea, se vea truncada si Borja y Blanca son finalmente condenados.

Cóctel de noticias

Jorge Javier tendrá que dejar el teatro: los médicos ponen fin a su mayor ilusión. Según Semana, el presentador va a tener que cancelar su gira por España para centrarse en su recuperación. La revista asegura que, sin embargo, sí tiene intención de presentar Supervivientes a finales de abril, a pesar de que la participación de Isabel Pantoja, su enemiga número 1, ha sido confirmada.

Hacienda reclama a Makoke más de un millón de euros. Si algo malo tiene airear los problemas económicos de uno, es que pone en alerta al Fisco. Es lo que han hecho Kiko Matamoros y su ex, así que ahora les va a tocar pagar. Según la revista Semana, él le ha traspasado a ella su deuda. La peor de las venganzas.

Ágatha y Luismi, un año de amor. Primeros doce meses de relación superados. Aunque nadie daba un duro por esta relación, acaban de celebrar su primer aniversario. Semana publica fotos de la pareja en un sarao en el que la diseñadora presentó uno de sus trabajos, la portada de un disco.

Campechano y Sofía, juntos visitando a la infanta Pilar. Una imagen que debería ser habitual, la de un matrimonio haciendo vida en común, se eleva a la categoría de noticia cuando se trata de Juan Carlos I y su mujer. Semana publica fotos de los dos acudiendo en el mismo coche a la casa de Puerta de Hierro de la hermana de Emérito.