Nuevo y brutal ataque de Kiko Matamoros contra Gema López

Kiko Matamoros sigue mostrándose hostil contra sus compañeros de Sálvame. Esta vez no ha sido en antena, sino en los célebres Premios Naranja y Limón celebrados en Madrid por la Peña Primera Plana.

Unos premios donde Ana Obregón ha sido galardonada con el Naranja, mientras Matamoros ha obtenido el limón, por el (agrio) tono de su trato habitual con la prensa.

Siguiendo esa misma línea, Matamoros ha cargado contra su compañera de programa Gema López, con quien ha tenido duros rifirrafes en el pasado. El colaborador, preguntado por quién obtendría según si criterio ese mismo premio, el Limón, entre sus compañeros de Sálvame, aseguró sin dudarlo que a Gema López, con quien se han multiplicado sus desacuerdos y discusiones desde el divorcio con Makoke.

"El Premio Limón, en mi programa, se lo daría a Gema López, porque es la más agria y la más complicada de 'Sálvame", ha asegurado sin vergüenza, señalando a continuación que el Naranja (justo por lo contario) se lo concedería a Terelu Campos.

Además, ha asegurado que se le ofreció entrar en el inminente Sálvame Okupa, pero hubo una razón concreta para que ese contrato no se haya firmado. "He pedido unas condiciones que no se han cumplido y no entro, pero sí me hubiera metido", dijo con igual sinceridad.