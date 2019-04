Paz Padilla, cansada, desenmascara a su propio programa: "Esto es una trituradora"

La esperada entrevista de Marta Roca en Sábado Deluxe no dejó indiferente a nadie. La mujer de Chelo García Cortés se sentó por primera vez en un plató de televisión para contar su historia de amor con la colaboradora y narrar los graves problemas económicos por los que están atravesando. Sin embargo, tras la entrevista, llamó la atención la ropa y los complementos que lució para contar un tema tan delicado. Marta acudió al plató con un estilismo que cifraron en más de "7.500 euros". "La americana oscila entre 120 o 600 euros, el reloj ronda los 5.700 y el cinturón es de una de las marcas más caras que hay", aseguró en Sálvame el experto en moda Miguel Zamorano.

Durante la tarde del martes, Chelo García Cortés tuvo que hacer frente a las duras críticas de sus compañeros que acusaron a la pareja de vender "humor" y las calificaron de "cuentistas" para favorecer su participación en la nueva edición de Supervivientes. Finalmente, la periodista estalló y mostró su arrepentimiento y sus ganas de renunciar a su "gran sueño": "Me habéis quitado las ganas del sueño mas grande de mi vida. Estoy aterrada, me voy con miedo. ¿Podéis entender que me da vergüenza? No puedo ir (a Supervivientes), me da miedo dejarla sola. No duermo por las noches, tengo pánico. En mala hora se sentó. Fue educada y contestó a todo el mundo".

Mientras Chelo lloraba, Paz Padilla no pudo contener las lagrimas y salió en defensa de su compañera criticando al propio programa. "Yo llevo 10 años en este programa. He visto a muchos compañeros pasarlo mal como lo ha hecho Chelo. Parece que cada vez le toca a uno su momento, y duele. Ver a un compañero pasarlo mal en una situación que Dios nos libre vivirla porque es complicada. Este programa es una trituradora y es también un show. Vívelo así, como que somos títeres pero no te lo lleves en la piel cuando salgas de aquí".

Este miércoles, el programa recordó momentos del enfado de Chelo en la sección de El club del espectador presentada por Kiko Matamoros, donde los espectadores dieron su opinión sobre el tema. Momento que Paz Padilla aprovechó para volver a criticar duramente al espacio de Telecinco y a su compañero Kiko Hernández. "Puedo dar más de 100 nombres de personas que se han sentado en Sábado Deluxe sin que nadie les haya cuestionado", aseguró Kiko Hernández. "Dime alguno", contestó Paz. "Por ejemplo, él mismo (Kiko Hernández)", dijo María Patiño. Entonces la presentadora cuestionó a su compañero: "Claro, porque todos le tienen miedo (…) Yo no le temo, ni a Kiko Hernández ni al demonio. Lo que pasa es que es muy complicado tenerlo en contra. Tenerlo enfrente es muy jodido".

El ambiente del plató estaba muy tenso y Kiko Matamoros desvió el "espinoso tema" evitando así que el enfrentamiento de la presentadora con sus compañeros terminase en una gran bronca que pudiese afectar al desarrollo del programa.