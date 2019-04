El plan de Makoke para salir de la ruina y la nueva traición que se cierne sobre ella

La situación económica de Makoke atraviesa un momento muy delicado, tanto que incluso esta semana la revista Lecturas aseguró que podría enfrentarse a una pena de presión de hasta cinco años en el caso de que no pueda hacer frente a la deuda de más de un millón de euros que le reclama Hacienda. Con dos casas embargadas y cerca del desahucio, la situación límite que vive la ex de Kiko Matamoros le ha llevado a lanzarse de nuevo al mundo empresaria y crear junto a dos amigas en una línea de marca que este miércoles presentó ante los medios y en la que Chic tuvo la oportunidad de hablar con ella.

En el acto de presentación definió su nueva aventura como "un parto" al que le ha puesto esfuerzo, dedicación y "calentamientos de cabeza", pero se mostró muy satisfecha con el resultado. Junto a ella, sus dos socias, la actriz Mónica Estarreado y Judith Atienza, que aseguraron estar convencidas de que la idea que han desarrollado: "Se trata de un sujetador con tiras intercambiables que permiten presumir de estas luciendo vestidos y tops con la espalda abierta. Tiras que tienen diferentes diseños, según el estilo de quien las lleve, y se convierten en un accesorio más del look". Una premisa para ella, "revolucionaria".

Tras el acto Makoke atendió a los medios y habló sobre su preocupación ante la petición que le hace la Agencia Tributaria: "Hacienda hará lo que tenga que hacer con respecto al derecho y a las leyes. Prefiero no desmentir ni afirmar nada. Hace tiempo ya comenté que acababa de pagar mi deuda, en enero. Me metí en Gran Hermano Vip por las deudas, ya lo conté y no voy a hablar más sobre ello", nos contó. Y de nuevo reiteró que está "tranquila".

Sobre su mediático conflicto con Kiko Matamoros tras su divorcio, aseguró sentir "pena y tristeza" por la situación. "Las separaciones nunca son fáciles. Es muy difícil separarse y que todo sean de buenas. Hay pocas parejas que logren llevarse bien después de esto. Pero yo confío en que podamos entendernos. La última vez que estuve en Viva la vida le pedí disculpas por las palabras que le dediqué en Sábado Deluxe. Le deseo lo mejor y no quiero más guerras con él". Aunque señala lo complicado que lo está poniendo Kiko para que sea así: "Espero que el tiempo lo cure todo. Él sabe cuáles han sido siempre mis intenciones". Menos amable se mostró cuando se le preguntó si creía que Kiko seguía enamorado de ella tal y como aseguró su hijo Javier Tudela en Telecinco el sábado: "No voy a hablar sobre eso. Mi hijo a es adulto y libre de opinar lo que considere".

Con respecto a los rumores de que Laura Matamoros se interesó por la compra de una de sus casas, Makoke lo confirma: "Me escribió por Whatsapp. No sé porque pero sabía que ese mensaje se terminaría por hacer público. Y así ha sido. Esa casa tiene un inquilino, no se puede vender". Una traición, la de hacer públicos mensajes privados, a la que no quiso poner nombre.