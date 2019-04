Carlos Pérez Gimeno

La actriz Maribel Verdú fue una de las muchas invitadas que asistió a la presentación del libro de su amiga Natalia de la Vega, Belleza Invisible.

Allí comentó, cuando se le preguntó, lo bien que se encontraba. "Tengo 49 años, llevo 20 con Pedro, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. El secreto del buen funcionamiento de nuestro matrimonio es muy claro, lo primero por lo mucho que no queremos, respetamos y admiramos; no existe la menor rivalidad entre nosotros y nos reímos a todas horas. Y algo muy importante, el sexo, porque si no nos entendiéramos en la cama nos convertiríamos en amigos".

Tras estas sinceras palabras, Maribel se explicó: "Eso no es nuestro caso, en ese aspecto nos va muy bien, como digo, y mi cara lo dice todo (risas) Hay que mantenerlo todo ahí arriba, y pienso que se puede conseguir, todo depende de la actitud".

Pero no solo hay que entenderse en la cama en un buen matrimonio. "El tema de los hijos, lo he dicho siempre: yo no quería". Para Maribel, "vivir en armonía y cariño con tu pareja, también influye en lo que proyectas en el exterior. Estar bien en pareja es estupendo, pero lo mejor de todo es el poder estar bien con uno mismo", declaró.

Maribel regresa a la televisión después de un tiempo de haber estado alejada. "Precisamente vengo de ensayar una serie que rodaré para México y España. Me gusta mucho trabajar en Latinoamérica".