El padre de Alejandro Albalá traiciona al único apoyo que le quedaba

José Manuel Albalá, el polémico padre de Alejandro Albalá, se ha quedado sin el único apoyo que le quedaba. Después de cargar duramente contra su ex Paz Guerra y discutir en directo con su hija Marta Albalá, que incluso sufrió un ataque de ansiedad en directo, ahora lo hace contra su hijo Alejandro, el único con el que aún mantenía relación. Según confesó este jueves en Sálvame, no le gustó la reacción que tuvo el concursantes al enterarse del conflicto entre sus padres y su hermana. Además, le acusó de no querer cogerle el teléfono en hasta ocho ocasiones.

Según su testimonio, le parece "extraño" el comportamiento de su hijo asegurando que no tiene nada que ver con el que viajó con él a Argentina hace tan solo unos meses. Aunque entiende la presión del concurso, no acepta que su hijo le haya vetado en los platós de Telecinco: "He intentado ir a abrazarlo y cuál es mi sorpresa que, por contrato, tiene firmado que no puedo ir ¿Perdona? Me he quedado frío", comentó.

El padre de Albalá volvió a insistir en que la culpable de la complicada situación es Paz Guerra: "Es la que lo orquesta todo". Sin embargo, su propio hijo negó esta afirmación a través de un mensaje a Rafa Mora: "No lo ha vetado. Si no le ha cogido el teléfono es porque no le gusta lo que está viendo. No está conforme con nada de lo que ha dicho o hecho", leyó el colaborador. "Lo que he escuchado me parece tan macabro y fuera de lugar que me voy a guardar todos los comentarios", fue la contestación de José Manuel.