Después de salir del plató de Sálvame entre sollozos, Terelu Campos ha anunciado que no volverá al programa de Telecinco siguiendo así los pasos de su hermana, Carmen Borrego. La noticia no pasó desapercibida entre los colaboradores y este fin de semana se sometieron a un polígrafo en el Deluxe sobre las Campos, desatando así la tensión.

Los colaboradores se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Terelu en su decisión y los que no. Mila Ximénez, Belén Esteban, María Patiño y Carlota Corredera se han posicionado entre las que entienden a la hija de María Teresa Campos y sienten su abandono, mientras Lydia Lozano, Víctor Sandoval o Antonio Montero han cargado contra el clan.

El polígrafo ha determinado que algunos de sus compañeros piensan que Terelu "es prepotente" y que han vivido bajo la protección de la famosa presentadora. Pero más allá, el polígrafo ha conseguido enfrentar a Mila y Belén contra Lydia. Esta última aseguró que Terelu siempre estuvo más "protegida" en el programa que, por ejemplo, ella misma, a lo que el polígrafo de Conchita dio la razón, lo que molestó y mucho a las otras dos colaboradoras.

"Yo tengo mi teoría. A la media hora yo estaba destrozada y a ella la veía más relajada", dijo sobre la triste tarde del abandono de Terelu. Mila no pudo más y arremetió, totalmente encendida: "Hay gente que aguanta el tirón y tú lloras por cualquier cosa". Acorralada también por María Patiño, Lydia aseguró que Terelu estaba al tanto de todo antes de tiempo.

Lydia Lozano desveló también que Terelu había tenido miedo de su compañera, a lo que Mila respondió asegurando que Lydia "es la mete mierda oficial del programa y el bombero pirómano", desatando la tensión y la polémica en el plató.

Belén toma partido

Belén Esteban irrumpió en el tema con contundencia desvelando que "a mí me han dicho que, aunque no hable, esté, y soy muy obediente en eso". Y efectivamente, habló pese a no querer: "¿Tú crees que nunca te han protegido aquí en Sálvame? Pregunto". Lydia, ya muy nerviosa, se quejó entonces de que el polígrafo se lo estaban haciendo a ella. "Yo respeto que no conteste, pero ha dicho que a Terelu se le ha protegido más. A mí se me ha protegido porque me he metido mucho en el barro. Pero a mí y a muchos compañeros".

"La empresa cuida a su gente", la apoyó María Patiño, conviniendo en que Sálvame es un programa "duro". Lydia tuvo que escuchar entonces acusaciones de haber vendido su vida personal, como todos en ese programa.

Pero, a pesar de el enfado, Mila quiso tener unas bonitas palabras con su amiga como despedida. "Siempre está cuando la necesitas, de hecho la he tenido más de lo que ella me ha tenido a mí", reconoció Mila, que aseguró que "Terelu y yo nos queremos".

Además, el polígrafo determinó que Mila no ha apoyado tanto a su amiga como se merecía y que "podría haber evitado alguna situación incómoda", sin embargo confesó que la va a echar mucho de menos. En cuanto al carácter de la excolaboradora, dijo: "He estado en Málaga, Terelu conserva a sus amigas de toda la vida, las del colegio. Eso dice mucho de ella".