Salen a la luz unas "bochornosas" imágenes de Anabel Pantoja en un supermercado

Anabel Pantoja ha vivido esta semana una de los momentos más sonrojantes y "bochornosos" de su trayectoria en Sálvame después de que las cámaras la fotografiaran en el interior de un supermercado haciendo uso de un producto sin abonar su coste. Una anécdota que se suma a otras protagonizadas por miembros del clan Pantoja en lugares públicos, como el día que Raquel Bollo fue cazada cortándose las uñas en el AVE o cuando Isabel Pantoja se comió un bocadillo de choped dentro de un supermercado sin pagarlo.

La sobrina de la tonadillera fue captada utilizando desodorante dentro de una tienda y devolviéndolo a la estantería. Avergonzada y entre risas, Anabel reconoció su error y explicó lo que le llevó a cometer el acto: "Lo usé porque no tenía más remedio", dijo mientras sus compañeros se burlaban.

"Quiero confesar que muchas veces soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia en las tiendas. Es un supermercado que estaba abriendo ese día y no se podía comprar nada porque era la inauguración. No estaba abierto al público y no lo podía comprar. Yo quería llevarme dos, porque había dos por uno", continuó explicando a pesar de las bromas del resto de colaboradores. "Tú lo que no querías era desmayar a la gente de tu alrededor. Hiciste bien", contestó con sorna la presentadora Paz Padilla.