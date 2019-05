Así se vivió la noche de "crisis total" en Telecinco: la llamada que quebró a Isabel Pantoja

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar, Alaska y Daniel Carande para tratar todos los asuntos de la actualidad social. Incluyendo el amago de baja de Isabel Pantoja en Supervivientes, que desde el mismo programa consiguieron frenar durante el directo del pasado domingo.

La periodista Beatriz Cortázar ha revelado en esRadio que, lejos de ser una pantomima o una crisis pasajera, la amenaza de Isabel Pantoja de dejar Supervivientes fue muy real. "La información que yo tengo de la noche es de crisis total. Jordi tuvo que pedir un favor personal a Pantoja para que siguiera concursando, y me cuentan que en los pasillos de Telecinco hubo una crisis absoluta. Todo fue verdad".

De modo que "golpes de teléfono, movimientos de todo tipo, representantes que estaban de fin de semana con su familia teniendo que volver para hacer llamadas de todo tipo... porque veían que se iba". Si todo era una cuestión de contrato o de dinero es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero Cortázar señaló en Es la mañana de Federico una frase de Pantoja que la delató: "Ya sé que me quedan tres días y lo que me va a suponer, pero me da igual", dijo la tonadillera. ¿Significan estas palabras que Isabel había pactado desde el principio su salida del programa, y que aún así había decidido adelantarla?

Lo único cierto es que nada de lo ocurrido el domingo fue una "sobreactuación". Hubo "crisis absoluta" tras las cámaras, y la tonadillera ya está cansada de estar en la isla. ¿Qué ha podido pasar allí para que todo dé este giro, cuando Isabel Pantoja estaba haciendo tan buen concurso?

Para Cortázar está muy claro: "Su hijo la ha hundido". La llamada de su hijo Kiko Rivera para animarla fue contraproducente. "En vez de decirle "te quiero", decirle que es la mejor, le echó la bronca por hablar de Omar Montes [ex de su hija Chabelita], por decirle que dejara de ser Isabel Pantoja y fuera Maribel. La van a volver loca".

"La llamada fue nefasta, pero además ella se ha quedado sin palmeros". Colate no ha salido como esperaba, las Azúcar Moreno están fuera, Aneth también, y a ello se añade que Albert "le sacó los colores en directo".