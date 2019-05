Carlos Pérez Gimeno - Ágatha Ruiz de la Prada sufre un accidente de moto

Agatha Ruiz de la Prada ha tenido un accidente de moto cuando iba de "paquete" con su amiga Cristina, que también es su jefa de prensa y mano derecha. El hecho ocurrió cuando iban a aparcar y la diseñadora rozó con el pie un bolardo de la acera, lo que le ocasionó una fractura en el maléolo. Ruiz de la Prada tuvo que acudir a la Clínica del Rosario, donde le escayolaron el pie, que no podrá apoyar en unas semanas. A su novio, el empresario de los desguaces Luis Miguel Rodríguez, le faltó el tiempo para presentarse en el centro hospitalario, y según me cuentan, ya le ha comprado las muletas y también le ha regalado una silla de ruedas fantástica. Luismi está todo el día pendiente de ella. Ágatha, como no puede parar quieta, no para de moverse a pesar del accidente ayudada por las muletas. La semana próxima tiene que ir a revisión, para que los médicos comprueben la evolución de la lesión.

El accidente ocurrió después de la presentación a la prensa del espectáculo "Mucho Arte" en el que la firma Agatha Ruiz de la Prada será el hilo conductor, y según me cuentan habrá muchas sorpresas. Tito Losada cantará al igual que Diego El Cigala. También bailarán Farruquito y Antonio Canales, entre otros artistas. El estreno será el lunes 27 de mayo en el madrileño teatro de La Latina. También está previsto que se represente en Marbella.