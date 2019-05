Kiko Hernández desvela su verdadera relación con las Campos: "Terelu me llamó cerdo"

Hace ya varias semanas que Terelu Campos dijo adiós definitivamente -según ella- a Sálvame, pero su abandono sigue trayendo cola. Kiko Hernández ha sido uno de los más críticos con su ya excompañera y sus diferencias han quedado evidentes durante años. Las peleas han sido tantas que parece que jamás se han soportado. ¿Cuál es su verdadera relación? ¿Tiene parte de culpa Kiko de que Terelu haya abandonado? El colaborador fue muy sincero en la tarde del martes y reconoció que hace mucho tiempo que su relación es distante.

"Al principio nos llevábamos muy bien, nos llamábamos 'churri' y todo. Hubo un antes y un después con su portada de Interviú", explicó. "Lo que mas le preocupaba era qué iba a opinar de ella. Es cuando vi que era una mujer muy insegura. Yo me quedé loco, porque ella siempre decía que no hablaba de su vida privada. En ese momento, le preocupó lo que yo dijera de ella, pero dije que era una portada bonita y se puso a llorar. A partir de ahí fue todo mejor".

Jorge Javier Vázquez le preguntó cual fue su primer momento de fricción. "No lo sé seguro, pero un día me entero por Belén Esteban de que Terelu había dicho que yo era un cerdo. Y luego Terelu me decía cuando me veía que cómo estaba. Lo dijo por algo que había dicho yo y ella dijo 'Este tío es un cerdo'. Ella lo negó. Ahí pensé que tenía dos lenguajes y me dije 'no me gusta'".

Kiko Hernández: "Terelu Campos me llamó CERDO" #campeleas — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 21, 2019

Tampoco cree que el abandono de Terelu sea definitivo, sobre todo porque según él, la hija de María Teresa tiene ciertos problemas económicos. "Su abandono me parece absurdo, es lo más absurdo que he visto en la tele (...) Es que creo que no se ha ido. Antes de estos malos rollos me contaba cosas de su economía, cosas que apuntan a que no puede dejar el programa".

Además, Kiko está convencido de que Terelu ya se quería marchar desde hace tiempo y vio la oportunidad perfecta en la polémica de Carmen Borrego y el tartazo de Sálvame Okupa: "El día que se marchó lo tenía en la cabeza, grababa publicidades, no hablaba con los compañeros… ese día el dije al director que se iba a marchar. A las 19.30 dijo que abandonaba, pero yo sabía que se iba desde las 12". Es con Carmen con quien no ha tenido jamás buena relación. "No comparto nada con ella. La culpa de que no esté Terelu la tiene su hermana Carmen Borrego. Terelu y Teresa tenían un respeto y se lo han perdido por culpa de Carmen. Llegó a pillar pasta solamente. Para mí Teresa, era una institución".