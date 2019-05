Raquel Bollo demuestra que Carmen Gahona miente y desvela el plan que tiene entre manos

Hace unos días recobró fuerza el enfrentamiento que durante años han mantenido Raquel Bollo y Carmen Gahona y es que, tras la muerte de Chiquetete, se han conocido las intenciones de la colaboradora de Sálvame para defender a los hijos que comparte con el artista: ha reclamado la pensión de viudedad. Algo completamente legal ya que el haber sido esposa de Chiquetete, fallecido en diciembre de 2018, desde 1994 hasta 2003, le da derecho a ello.

Una estrategia que no ha gustado nada a Gahona, última pareja del cantante, que la semana pasada cargó duramente contra ella y contra los hijos mayores que Chiquetete tuvo con Amparo Cazalla, que han renuncia a su herencia para no adquirir también sus deudas: "El que diga que Antonio tenía alguna deuda antes de morirse, cuando se ha ido al cielo sin ninguna, porque se las he pagado yo, que lleve la documentación. Me he puesto mala con esto. No quiero darle más cuerda a esta gentuza y como sigan así les siento en un banquillo ya. ¿Todavía quieren seguir viviendo de él después de muerto?", lamentó Gahona en Sálvame.

Raquel Bollo rompió este lunes su silencio y defendió su derecho y el de su hija Alma a reclamar estas retribuciones. "Yo pido la paga de orfandad de mi hija porque le pertenece. Que su padre no la viese, es una cosa, pero se lo merece". Y recordó que tanto Alma como Manuel "tienen unos derechos y están reconocidos. A ver si os enteráis que yo los he parido y fueron fruto del amor, en aquel momento". Asimismo, aclaró que la deuda de 16.000 euros con la que tendrían que cargar los hijos que quisieran reclamar la herencia de Chiquetete viene de la manutención de sus hijos, que el artista no pagó y que aún no ha sido abonada, contradiciendo las declaraciones de Carmen Gahona y mostrando los documentos que así lo acreditan.

Bollo también aseguró que sus hijos nunca se han inmiscuido en la lucha por los bienes de su padre, porque lo que a ellos les hubiera gustado era "una figura paterna" en vida, "a su padre" junto a ellos. "Os guste o no es también un derecho que yo tengo, porque estuve 10 años casada y soy su viuda", concluyó.