Esther Arroyo ve la luz después de "10 años espantosos"

Han pasado 10 años desde que Esther Arroyo sufrió el trágico accidente en el que iba acompañada de la cantante Ana Torroja y cuatro personas más, y en el que su amigo Ulises perdió la vida. Las secuelas físicas y psicológicas la han acompañado durante una larga década, pero por fin puede decir tranquila que sus dolores están remitiendo gracias a los nuevos avances médicos. La mejora es tal que incluso se plantea retomar su carrera.

"He tenido 10 años espantosos, con dolores terribles. Los más fuertes se han ido quitando y ahora llevo cinco meses celebrando, cada día, que puedo caminar", aseguró en una entrevista con Semana. La que fuera Miss España confiesa que era incapaz de dar un paseo, un estado "que te frena psicológicamente porque no podía ni subir cuestas".

Atrás quedan aquellos años de lucha por la invalidez permanente y su convicción de que no volvería a trabajar. Poco a poco la hemos visto volver a la televisión y participar en programas como Tu cara me suena o la previa de las Campanadas de Canal Sur. "Voy a dejar apartada la invalidez. Tengo que notificar al Estado cada vez que hago una actividad y ellos deciden. Estoy dispuesta a volver a la tele porque creo que estoy en un momento de mi vida que me encuentro fenomenal y nunca es tarde", confesó.

También aprovechó para reivindicar que se puede hacer una vida sin dolor. "Hay que medicarse, no hay que tener miedo, aunque a veces es inevitable. Es verdad que engancharse es horrible, a mí me ponían morfina y vomitaba por todos los rincones. Pero me lo quité sola y fui buscando alternativas". Ahora que está viendo la luz al final del túnel, lo tiene claro: "Ya estoy de vuelta. La Arroyo ha vuelto".