Esta semana Jorge Javier Vázquez dedica íntegramente su espacio en la revista Lecturas para rememorar su discusión con Dakota en Supervivientes y el posterior diálogo en el Deluxe con Paco, su padre.

El presentador arremetió contra la joven con una frase referida a su intervención en Hermano Mayor, donde mostró conductas muy discutibles, que dolió especialmente a la concursante. "Con los pollos que le montabas a tu padre en Hermano mayor y ahora te mueres por hablar con él", dijo el catalán en directo.

Ahora, Jorge Javier asegura que se arrepiente de ello, sobre todo a raíz de su conversación con Francisco, aunque también defiende la posibilidad de hacer algo de "humor negro" y rechaza la "autocensura".

Para confraternizar con Dakota, Jorge Javier desentierra algunos recuerdos íntimos que jamás había contado. Y es que si a Dakota le duele recordar su pasado en Hermano Mayor, a él le ocurrió lo mismo con el programa que le lanzó a la fama, Aquí hay tomate. "Durante algunos años, Aquí hay tomate fue mi particular Hermano mayor. Cuando una vez finalizado me hacían referencia a él, se me ponían los pelos de punta", escribe.

"Voy a contar algo que jamás he contado –continúa–. Recuerdo que en la ceremonia de entrega de mi Ondas, la actriz Dulcinea Suárez tenía un número musical en el que se decía más o menos: "Qué se habrán fumao que se lo han dao al del Tomate". Por aquella época yo ya estaba con Sálvame y la referencia a mi pasado me dejó clavado en mi asiento. No era un ataque. Era humor. Reconciliarme con mi pasado me ha ayudado a entender eso", publica Jorge Javier en Lecturas.

De modo que, además de pedir perdón, el presentador contextualiza sus palabras la noche del pasado jueves. "Lo hice y lo volvería hacer porque hay pocas cosas que me repugnen más que la autocensura. No quiero dejar de hacer o decir por el miedo al que dirán". Pero a la vez, comprende que esta apreciación molestase. "A mí Dakota me hace gracia y creo que puedo llegar a tener una muy buena relación con ella", concluye.