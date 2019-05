Kiko Matamoros resucita la guerra con el hijo de Cristina Pujol

Kiko Matamoros está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, o por lo menos así lo considera él. Recordemos que el colaborador de Sálvame, después de firmar el divorcio con su exmujer, Makoke, mantuvo una breve relación con Cristina Pujol, madre de Jonathan, concursante de Supervivientes 2019. Después de fracasar con ella, ha empezado una relación con la joven Marta López, de la que asegura que está muy enamorado. Sin duda, el colaborador del programa más visto de las tardes en Telecinco está viviendo una segunda juventud.

"Lo importante es que estamos juntos, felices y contentos" ha confesado Kiko Matamoros en su llegada a las toros acompañado de su novia, Marta López. En cuanto a cómo se encuentra su relación con la madre de su hija Anita Matamoros, confiesa que: "Ni frío ni calor, yo no tengo conflictos, los suele tener ella conmigo y yo, alguna vez he contestado pero vamos, no tengo problemas ni con ella ni con nadie". Tanto es así que Marta solo ha querido confesar que se encuentra muy feliz cuando le pregunta la presa sí está contenta o no.

Kiko Matamoros ha querido tomarse con cachondeo el abandono de Terelu Campos de Sálvame: "Un drama, una cosa tremenda". Recordemos que el colaborador nunca tuvo buena relación con la hija de María Teresa Campos y cuando coincidían ambos en el programa, eran muchas las discusiones que tenían cuando se hablaba de las familias de cada uno, por lo que el exmarido de Makoke parece que no ha sentido ninguna pena al enterarse de que la hermana de Carmen Borrego había dejado el programa.

Sobre la participación de Jonathan en Supervivientes 2019 ha querido mostrar su desacuerdo en que el hijo de Cristina Pujol se haya hecho famoso a su costa: "Enhorabuena, no se puede conseguir más en menos tiempo, es acojonante. No lo estoy viendo, me da igual. El hecho de que lo hayan contratado violentamente por ser hijo de quién era y la relación que tenía conmigo, me parece un récord. Esta muy bien, que haga caja".