Makoke y Tony Spina confirman lo que todo el mundo sabía: que son pareja. Tras cinco meses tratando de despistar, la ex de Kiko Matamoros ha confirmado su amorío con el italiano, casi veinte años menor que ella, en una entrevista repleta de aguijonazos a éste.

Posando con poca ropa en un jardín con piscina, la pareja –que se conoció en Gran Hermano VIP– vive su idilio sin importar la diferencia de edad. Ella justifica la tardanza en confirmar el asunto porque no han querido anunciarlo "hasta estar seguros".

No obstante, Makoke añade bastantes detalles de su primer encuentro sexual. "El día de mi cumpleaños, el 29 de diciembre, vino a mi fiesta desde Barcelona. Me mandó tres docenas de rosas". Añade que fue él quien dio el primer paso, pese a su timidez: no querían arruinar su amistad.

"Me rendí, tomé un par de vasos de agua, que ayudaron [dice en tono de broma], y di un primer paso. Me dejé llevar y menos mal", reconoce Tony. Ella, por otro lado, sabe que ha conseguido a todo "hombre al que he querido", y que "por el momento, nunca me han dejado".

"La primera noche fue muy pasional", dice ella: "Cumplió las expectativas de largo (...) hacía tiempo que no me sentía tan feliz, tan plena, como después de tener relaciones con Tony", en una clara alusión a su ex, Kiko Matamoros. Y él, bravucón, añade que "la vecina se quejó".

Tan entusiasmados describieron su encuentro sexual en Lecturas que Makoke acabó ruborizándose. "A Tony no le veo nada de su edad, pero... ¡Me estoy liando!", dijo, en referencia al furor juvenil del italiano, de treinta años.

El asunto sigue un rato por esa línea, con Makoke burlándose de los rumores de que Kiko Matamoros necesita Viagra, y con Tony Spina siguiendo la corriente. "Me han llamado los laboratorios que quieren extraer Viagra de mi sangre".