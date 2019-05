Semana se apunta las imágenes exclusivas que confirman el paso por el hospital de Sara Carbonero sólo unas horas después de que la periodista haya comunicado a través de su red social que padece cáncer. "Esa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir". La revista no explica la dolencia, pero sí desvela cómo ha sido su paso por el Rúber de Madrid, lo que nos hace suponer que Sara ha decidido anunciar ella misma la noticia horas antes de que saliese la revista para evitar así las tan nocivas especulaciones.

Sara, que ha estado acompañada en todo momento por su madre, su hermana Irene y su íntima amiga la presentadora Isabel Jiménez, ingresó en el hospital el pasado martes 14 de mayo, tras someterse a una revisión médica rutinaria. Sólo unos días antes había posado ante los medios en Ibiza para la firma de bañadores a la que representa.

La influencer recibió el alta el miércoles y ya descansa en su casa de Madrid. Su marido, Íker Casillas, convaleciente de un infarto al corazón, no ha podido acompañarla.

Lecturas y Diez Minutos llegan tarde con sendos reportajes en los que, con fotos de Sara e Íker en el parque con sus hijos, apuntan a que la pareja ha vuelto a su "bendita normalidad" o a "su nueva vida". Ella misma ha confirmado que tendrá que someterse a un tratamiento durante los próximos meses.

Malú y Rivera acudirán a la boda de Melendi

Asegura Semana que el político y la cantante han confirmado su asistencia a la boda de Melendi el próximo 7 de septiembre en El Escorial. Sería su primera aparición en público como pareja desde que esta misma revista publicase en febrero que están juntos.

Julio Iglesias reaparece en una boda

Si la semana pasada eran las hijas de Julio Iglesias las que ocupaban la portada de ¡Hola!, este miércoles el cantante es el protagonista. Tras varias semanas de especulaciones sobre el empeoramiento de su estado de salud, Julio Iglesias se muestra sonriente en la carátula de la revista junto a su mujer, Miranda.

El cantante ha reaparecido en México en la boda del hijo de uno de sus mejores amigos, el abogado Juan Ramón Collado. En el enlace coincidieron con Enrique Peña Nieto, expresidente mexicano, que acudió a la celebración con su nueva novia, la sustituta de Angélica Rivera.

Las Campos, al límite de sus fuerzas

Con este titular tan contundente Diez Minutos dedica su portada a las Campos, que viven uno de sus peores momentos televisivos. Según la revista, María Teresa está dolida porque ha acabado su contrato y no ha tenido ni una despedida; Terelu ha abandonado la cadena tras ser "vapuleada" en Sálvame y Carmen no piensa volver porque "se ha sentido vejada". "Pese al apellido, están sin trabajo", leemos en la revista.

Lucía Rivera habla en '¡Hola!' de Marc Márquez

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera habla en ¡Hola! de la relación que mantiene desde hace unos meses con Marc Márquez, el campeón del mundo de Moto GP.

Se trata de una joven con la cabeza bastante bien amueblada que reconoce su enamoramiento pero asume sus circunstancias: "Nos quieren casar y todavía nos queda tiempo. Es verdad que vivimos muy rápido y a lo mejor algún día... pero está todo empezando y hay que ir paso a paso".

De él destaca que es "una persona normal". No como otros novios vip que la achacan y que nunca ha tenido: "Conozco a Froilán, pero no somos amigos. No tengo amigos vip". Y de Gonzalo Caballero, el torero, asegura que "nunca tuve con él una relación estrecha, y aparte él tiene treinta años".

Makoke y Tony Spina confiesan "por fin" que son novios

Varios meses después de anunciar que eran novios, Makoke y Tony vuelven a anunciar que son novios. Lecturas les dedica la portada y una entrevista exclusiva en la que cuentan que "por fin" han dado este paso. Para cobrarlo.

El reportaje, que destaca los 19 años que separan a la pareja, está trufado de declaraciones tan interesantes como que "hace años que no me sentía tan feliz", "nuestra primera vez fue tan pasional que la vecina se quejó" (Makoke) o "Makoke sólo ha estado con siete hombres, no tiene mucha experiencia y lo digo como algo bueno" (Tony).

También hay un momento Pedro Sánchez-Rajoy-Moncloa: "En casa de Makoke cambiamos el colchón en el que dormía Kiko", dice Tony.

Cóctel de noticias

¡Hola! se moja en el conflicto que enfrenta a Miguel Bosé con su ex, Nacho Palau. Leemos en la revista que el cantante acudió con dos de sus hijos a un estreno en Hollywood y posó en la alfombra roja con los dos chavales vestidos con falda. "Los otros dos gemelos del artista, Ivo y Telmo, viven en España", dice la publicación.

La vuelta de Ricardo Bofill. El que fuera marido de Chabeli Iglesias aparece por sorpresa en la revisa Semana quince años después de alejarse totalmente de los medios. El arquitecto, tan polémico en los 90, acudió a ver a su madre al teatro. Según la revista, ha cogido algunos kilos, vive en Barcelona junto a la playa y comparte la vida con una jovencísima venezolana llamada Gabriela.

Arancha de Benito tiene una nueva ilusión. Tras varios años saliendo con Agustín Etienne, socio de Toñi Sanchís y representante de Belén Esteban, ahora leemos en Lecturas que sale con un atractivo moreno.

Mar Flores y Elías Sacal: ¿a la cuarta va la vencida? Diez Minutos se pregunta si la última reconciliación de la pareja (y ya van cuatro, que sepamos), será para siempre. De momento están en Madrid y salen juntos a comer. En la portada de Love vemos al millonario mexicano y a la modelo paseando por Venecia.